Willy casanova informó que se invertirá en 100 transformadores para el Zulia

El Gobierno Nacional invertirá en 100 transformadores para el Zulia con el fin de solventar el problema eléctrico que existe en diferentes comunidades

Maracaibo – El alcalde Willy Casanova informó hoy que «el Gobierno Nacional está trabajando en la inversión de 100 transformadores bajo un presupuesto de 700 mil millones que provienen del Aporte Único Especial, que es obtenido por el pago de los impuestos».

«Estaremos trabajando en 112 comunidades que presentan daños eléctricos junto con la gobernación del estado Zulia y la Alcaldía de Maracaibo, la cual estará a cargo de la entrega de 50 transformadores en el mes de abril y así llevar bienestar a los marabinos», agregó Casanova.

Asimismo, el alcalde finalizó que luego de culminar las reparaciones eléctricas seguirán con el arreglo de los semáforos.

Después de 65 días sin electricidad

Los habitantes de la comunidad Pueblo Nuevo, ubicado en el sector 18 de Octubre en la parroquia Coquivacoa no contaban con servicio eléctrico desde el 21 de febrero y en reiteradas ocasiones se acercó en grupo a la sede de Corpoelec para realizar las denuncias pero no contaron con la suerte de ser atendidos, así lo expresó Omaira Soto, integrante de la comunidad. Asimismo, Soto agregó que «nos solucionaron el problema porque una vecina dejó una carta en la alcaldía, si no es por eso probablemente el problema aun estuviera».

Después de las palabras emitidas por el jefe municipal, en compañía de autoridades de Corpoelec se realizó la entrega del transformador a los habitantes de la referida comunidad en horas del mediodía de hoy.