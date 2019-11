Gremio de enfermeras en paro por 48 horas por mejoras salariales

Nacionales.- Este jueves, el gremio de enfermería inició un paro de 48 horas, para exigir mejoras salariales, insumos médicos y condiciones de trabajo dignas. Durante la protesta la presidenta del Colegio de Enfermería del Distrito Capital, Ana Rosario Contreras, informó que su gremio se sumará a la movilización convocada por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaido, para el próximo 16 de noviembre.

“Enfermería tiene muchos motivos para protestar, al igual que todos los venezolanos, en nuestras casas no hay comida, los hospitales siguen en una situación catastrófica, donde destaca el desabastecimiento y no tenemos cómo atender a los pacientes, por eso hoy iniciamos un paro por 48 horas, el cual se está cumpliendo en un 80% a nivel nacional, con excepción de las emergencias, porque nosotros a diferencia del régimen de Nicolás Maduro, sí pensamos en los pacientes. También nos sumaremos a la movilización del próximo 16 de noviembre, porque convertiremos todas las luchas en una sola lucha”.

Contreras enfatizó que el gremio vuelve a las calles porque no están dispuestos a seguir pasando hambre, explicó que el salario perdió todo poder adquisitivo y por eso exigen 600 dólares mensuales para el licenciado de enfermería y 400 dólares mensuales para el técnico superior.

“El personal ha sido noble al venir a trabajar sin comida y sin dinero para el transporte y cobrando menos de 10 dólares mensuales. Estamos en extrema pobreza, si no tenemos una respuesta positiva a esta solicitud, nos veremos obligados a suspender indefinidamente nuestras actividades. Actualmente todos los venezolanos somos afectados por la crisis social, no puede ser que los trabajadores tengamos que mendigar un sueldo y nos hayan convertido en indigentes sociales”.

Finalmente, la representante social afirmó que no tienen miedo a ser destituidos de sus cargos por protestar, sino que les da miedo no tener qué llevarle de comer a sus hijos. No descartó otras acciones, como el paro indefinido o una renuncia masiva del personal si no reciben respuesta a sus solicitudes