Solo han entregado 45 de los 68 cuerpos que dejó el motín en Carabobo

Decenas de familiares se agolpaban frente a la comisaría del estado Carabobo, un día después de registrarse una de las peores tragedias carcelarias del país por un motín

Este jueves 29 de marzo, desde las instalaciones de la comandancia General de la Policía de Carabobo, han entregado 45 cuerpos a los familiares, luego de que el día martes, se produciera un motín que dejó como resultado 68 personas fallecidas.

Los otros restantes se encuentran en reconocimiento. Por su parte, comisión será activada para realizar las averiguaciones correspondientes, junto a tres fiscales regionales y uno nacional para investigar las posibles causas del hecho.

Familiares de los privados de libertad proporcionaron alimentos y bebidas a los reclusos que sobrevivieron al motín.

En contexto

El Ministerio Público dijo es un “presunto incendio” y que designaron a cuatro fiscales “para esclarecer estos dramáticos hechos”.

Jesús Santander, secretario general del gobierno del estado de Carabobo, confirmó que los detenidos habían muerto en la cárcel. Santander dijo que las autoridades investigan qué causó la “situación irregular”, que según dijo tuvo lugar el miércoles por la mañana.

La Gobernación del estado Carabobo, además, confirmó que se trató de un motín.

La ciudad de Valencia se encuentra aproximadamente a 160 km al oeste de Caracas a lo largo de la costa caribeña de Venezuela.

Por su parte, la oposición venezolana anunció hoy que solicitará en la Asamblea Nacional, que se abra una investigación para esclarecer lo que calificó como una “masacre”.

Varias ONG también hoy responsabilizaron al Gobierno encabezado por Nicolás Maduro de las muertes en este calabozo.

Fue revelado que 47 presos que continúan en este edificio “van a ser trasladados a la cárcel Hombre Nuevo de Tocuyito”, otros 14 “para el área conocida como la mínima” y otros 9 “para la cárcel vieja de Tocuyito”.

La cólera y el dolor se apoderaron este jueves de los familiares de las 68 personas muertas durante un motín en los calabozos policiales de la ciudad de Valencia (norte), una de las peores tragedias carcelarias de Venezuela.

Bajo un sol intenso, decenas de personas permanecían frente a la comandancia de policía del estado Carabobo a la espera de noticias de sus parientes o de la documentación necesaria para sepultarlos, un día después de la tragedia.

“No puedo pasar a ver si está muerto o no”, gritaba desesperada María, una anciana que tenía un hijo preso en el lugar, mientras una mujer policía leía la lista de sobrevivientes.

Comiendo pan y tomando agua, los allegados esperaban la salida de los funcionarios.

“Ayer me dieron el cuerpo de mi sobrino y hoy estoy aquí desde las seis de la mañana esperando la cédula” de identidad para poder enterrarlo, declaró a la AFP Carmen Varela.

“Él no está quemado, le dieron un tiro en la cabeza. Por lo que se ve, fue una masacre”, denunció.

El fiscal general, Tarek William Saab, confirmó este jueves a la AFP que la cifra de fallecidos se mantiene en 68 y que la causa fue un posible incendio, sin ofrecer más detalles.

El incendio se produjo después de un intento de motín, según confirmó el secretario general del gobierno de Carabobo, Jesús Santander, sin ofrecer más detalles.

La policía dijo que en el momento del incidente había más de 200 detenidos en la comisaría.

Sin información

Los familiares de los detenidos se acumulaban frente a la estación de policía para saber qué ocurrió con sus allegados. Algunos sin información de si estaban vivos o muertos.

Castillo llevaba horas esperando para saber qué pasó con su nieto, que llevaba 1 año y 6 meses detenido en la comisaría en Valencia.

“Nos llamaron a las 10 de la noche… que se había quemado aquí… no sabemos nada de mi nieto, no nos dan información, no nos dicen nada”, dijo fuera de la estación de policía.