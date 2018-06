Alcalde de Lossada desmiente haber sufrido un infarto y que se encuentre en terapia intensiva 

En las próximas horas, el grupo de médico que evalúa a la autoridad de Lossada, tiene previsto darle de alta según la reacción a su tratamiento

Foto: Cortesía

Jesús Enrique Lossada- El Alcalde de Jesús Enrique Lossada, Junior Mujica, desmintió haber sufrido un infarto y que esté en terapia intensiva. Aclaró el burgomaestre que sí se encuentra recluido en el Hospital Coromoto de Maracaibo, pero por un tratamiento que cumple gracias a una bacteria que adquirió en una pierna.

«Lo que tengo es una infección por una bacteria en la pierna derecha, nunca he estado en cuidados intensivos», aseguró, al mismo tiempo que manifestó que la bacteria la pudo haber adquirido en la aguada que se dispuso en Palito Blanco (Estación Intermedia) para atender la contingencia de agua.

«Fue en mis actividades de trabajo, la preocupación permanente sobre el tema del agua, se cree que pudo ser ahí en las aguadas, donde estuve hasta altas horas de la noche, donde se adquirió una bacteria y ésta me trajo consecuencias, al punto que me tuve que suspender. Ahorita me encuentro en el Hospital Coromoto recuperándome. El doctor dice que muy pronto me dará de alta, no es nada grave, estoy en mis facultades, desmiento esas informaciones infundadas», expuso el Alcalde.