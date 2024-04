Hermano de Piedad Córdoba fue condenado a 14 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico

«Córdoba Ruíz negoció con individuos que creía que eran narcotraficantes de una organización de narcotráfico mexicana (Drug Traficking Organization, DTO, en inglés) que buscaban establecer una línea de suministro de cocaína desde Venezuela a Estados Unidos. Estos individuos, sin embargo, eran en realidad fuentes confidenciales que trabajaban bajo la dirección de la DEA», dicen los documentos revelados por el periódico El Tiempo

Álvaro Córdoba, hermano de la fallecida política colombiana Piedad Córdoba, fue condenado en la mañana del viernes 26 de abril por la Corte Federal para el Distrito Sur de Nueva York a 14 años de cárcel en Estados Unidos por nexos con el narcotráfico. Adicional a la pena de 14 años de cárcel, también fue sentenciado a cuatro años de libertad supervisada.

En las primeras versiones entregadas se reveló que la fiscalía solicitaba un mínimo de 17 años de prisión, mientras que la defensa de Córdoba pedía 5 años. Córdoba Ruíz, actualmente tiene 65 años de edad, fue extraditado en 2023, y en enero de este año se había declarado culpable de los hechos.

El fiscal federal del caso, Damian Williams, comentó que la sentencia demuestra el compromiso de la Oficina para procesar a narcotraficantes como Córdoba Ruíz «que buscan importar toneladas de cocaína a los Estados Unidos».

Añadió que quienes busquen inundar las calles estadounidenses con drogas enfrentarán graves consecuencias, «especialmente cuando se asocien con organizaciones violentas de narcotráfico como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc)».

En los documentos judiciales y declaraciones realizadas se concluyó que, Córdoba conspiró con varias personas e individuos asociados con las Farc para obtener y distribuir toneladas de cocaína con destino al país norteamericano.

«Córdoba Ruíz negoció con individuos que creía que eran narcotraficantes de una organización de narcotráfico mexicana (Drug Traficking Organization, DTO, en inglés) que buscaban establecer una línea de suministro de cocaína desde Venezuela a Estados Unidos. Estos individuos, sin embargo, eran en realidad fuentes confidenciales que trabajaban bajo la dirección de la DEA», dicen los documentos revelados por El Tiempo.

Según la información recopilada por las autoridades se estableció que, Córdoba habría ayudado con el negocio de narcotráfico a través de sus conexiones políticas y logísticas desde territorio colombiano.

Luego de que el 2 de enero se declarara culpable por el delito de narcotráfico, el Gobierno de los Estados Unidos radicó una propuesta de sentencia condenatoria contra el procesado.

De acuerdo con documentos revelados por Noticias RCN y NTN24, inicialmente las autoridades pidieron al juez una condena de 21 años de cárcel o, en su defecto, una pena no menor a los 17 años.

El hermano de Piedad Córdoba fue capturado en Medellín, el 2 de febrero del 2022, en medio de un operativo contra las drogas, en donde se presume que estaba negociando con disidencias de la estructura Gentil Duarte de las Farc. Un año después fue extraditado.

En la audiencia de acusación, aceptó haber participado del envío de un cargamento de cocaína a la ciudad de Nueva York confesando, incluso, que fue consciente de haber actuado en contra de la ley.

«Entre julio de 2021 y febrero de 2022, yo participé de una conspiración para la distribución de 500 gramos o más de cocaína que iban a ser enviados a Estados Unidos y yo sabía que lo que estaba haciendo estaba mal», dijo Córdoba en la diligencia judicial.

Cuando Álvaro Córdoba llegó a Estados Unidos a enfrentar su proceso judicial, la justicia de este país terminó por desestimar dos cargos sobre los que también se le acusaba relacionados con la posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

Desde su detención, Álvaro Córdoba intentó evitar su extradición, pero los recursos jurídicos fueron rechazados por la Corte Suprema de Justicia.

Además, hubo declaraciones públicas por parte de Piedad Córdoba, que en vida sostuvo firmemente la inocencia de su hermano.

«La justicia de EE. UU. desestima dos cargos en contra de mi hermano Álvaro. Muchos ya lo condenaron, yo se los digo, él es inocente y regresará antes de lo que creen (sic)», comentó entonces Piedad Córdoba, a través de su cuenta en la red social X.

En otras oportunidades, aseguró que ni ella ni su hermano tenía relación alguna con grupos armados ilegales, por lo que pidió que se acabara con lo que calificó una persecución política en su contra.

«Basta de persecución política contra mí y contra mi familia. Ni mi hermano Álvaro Córdoba ni yo tenemos relación alguna con narcotráfico ni con grupos armados. Reto que se muestren las pruebas que soportan este nuevo montaje judicial. En la Comisión de la Verdad ya denuncié los sucesivos montajes aún no esclarecidos en mi contra. Esta nueva agresión por mi retorno a la política no me va a amilanar como no lo han hecho las anteriores», dijo Piedad Córdoba en 2022.