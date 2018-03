Osmel Sousa le respondió a Migbelis Castellanos: ¡¡¡Se dieron duro!!!

Osmel Sousa,expresidente del Miss Venezuela, rechazó las acusaciones de Migbelis Castellanos y le sugirió visitar al psicólogo

Foto: Agencias

Caracas– El presidente de la Organización Miss Venezuela, Osmel Sousa, desmintió los señalamientos que hizo Migbelis Castellanos, Miss Venezuela 2013, en el programa Todo por una arepa, y que confirmarían las acusaciones de la periodista venezolana, Patricia Poleo, sobre el llamado Zar de la Belleza.

«En una obra de teatro en Miami dijo que yo la había mandado a hablar con hombres. Todo el que me conoce sabe que no me dedico a eso. Si me dedicara a eso sería multimillonario porque tengo a las mejores. El único hombre con quien la mandé a hablar fue con el psiquiatra porque tenía varios tornillos flojos. Y no creo que haya ido», dijo el hacedor de misses durante un desfile de moda organizado por Raenrra, en el que participaron los 14 concursantes del Míster Venezuela 2017.

Agregó que siempre la trató bien y hasta le agarró cariño, por lo que rechaza la actitud de Migbelis hacia su persona. «Yo la traté muy bien mientras estuvo en el Miss Venezuela, insistí en que se pusiera delgada, nunca lo hizo, cuando fue al Miss Universo nunca quiso hablar conmigo, la única vez que lo hizo fue casi que obligada y fue gracias a un oficial de seguridad, siempre la traté muy bien, le agarré cariño, por eso me parece muy feo que diga esas cosas. Dios y la vida se lo va a cobrar porque ella sabe que no es así», sentenció.

El pasado 2 de junio, Patricia Poleo aseguró que Migbelis Castellano, ex Miss Venezuela, revelaría todo lo que hay detrás del llamado Zar de la Belleza, a quien la comunicadora tildó de «proxeneta» al afirmar que se encargaba de «conseguirle mujercitas» a funcionarios del Gobierno a cambio de dinero.

Poleo, además, acusó al reconocido misólogo de convencer a algunas concursantes de estar con altos funcionarios a cambio de operaciones, dinero y propiedades, hechos que Migbelis denuncia en su obra de teatro Todo por una arepa.