Condenaron a 15 años a esposo Gaby Loops

Tulio Enrique Faría Graterol, esposo de la «influencer» marabina Gabriela Chacín, conocida como Gaby Loops, fue condenado a 15 años de cárcel por la muerte de José Antonio Mayor. Un tribunal del Circuito Judicial Penal del estado Zulia emitió una sentencia en este caso, informó Adriana Mayor, hermana de la víctima.

Mayor compartió un video en su cuenta de Instagram en el que destacó la firmeza de la decisión judicial: «La sentencia se dictó y lo imputaron por homicidio intencional a título de dolo eventual y tiene que cumplir una condena por 15 años. Es una decisión tomada por la juez de juicio, no es una decisión temporal, es una sentencia firme».

«Quiero darle gracias a Dios porque me dio la firmeza y la entereza para sobrellevar esta situación con mi familia. No es fácil, particularmente pienso que no hay nada que celebrar. Sin embargo, doy gracias. No hay nada que celebrar porque esto no me devuelve a mi hermano, pero sí nos da tranquilidad», añadió.

La mujer afirmó que la decisión marca un precedente y enfatizó que así quiere mostrar «que la justicia venezolana sí existe» y que sí funciona. «Estoy inmensamente agradecida con el Ministerio Público», manifestó.

El hecho ocurrió la tarde del 8 de julio de 2022 en la avenida Fuerzas Armadas, frente al centro comercial North Center, al norte de Maracaibo. Tulio Faría arrolló a José Mayor y, en lugar de brindarle ayuda, optó por huir del sitio.

La víctima, mecánico y deportista, sufrió graves lesiones que incluyeron fracturas de cráneo y tórax, hemorragia abdominal y otros traumatismos, que resultaron fatales dos días después.

«Está preso porque cometió un homicidio»

Adriana Mayor indicó que el esposo de Gaby Loops será trasladado a un centro de penitenciaría que será establecido por un tribunal de ejecución. Y reconoció que, de la otra parte, hay una madre y un padre que «tienen que aprender a vivir» con un hijo que está preso, una situación por la que, afirmó, no tiene que celebrar.

«Quiero que sepan que nunca acepté dinero, nunca acepté ningún acuerdo reparatorio porque yo no me veía recibiendo un dinero a costilla de la muerte de José Antonio. Jamás. Nunca quise seguidores, no me interesaba, yo lo que quería era que el caso se viralizara para que no quedara como un arrollamiento más», dijo.

«Él está preso porque mató a José Antonio, cometió un homicidio, se dio a la fuga. Le quitó cualquier tipo de posibilidad de sobrevivir, y además decidieron seguir con sus vidas como psicópatas que no les importa nada», afirmó.