Néstor Reverol: Ratificado Douglas Rico como director nacional del CICPC

Néstor Reverol destacó que seguirán avanzando en la organización de dicha policía cientifica para garantizar la paz a los ciudadanos



Foto: @nestorreverol

Caracas-El Ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, ratificó este jueves como director nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) a Douglas Rico.

La información la dio a conocer el funcionario a través de su cuenta en Twitter @nestorreverol.

«Ratificado Com. Gral. Douglas Rico como Director Nacional; Subdirector Com. Gral. Jhonny Salazar, Com. Gral. Mercy Bracho, Secretaria General y el Com. Gral. Juan Pereira como Asesor Jurídico e Inspector General Bladimir Flores», escribió en la mencionada web.

