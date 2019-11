Ofrecen recompensa por Venezolanos en Ventaquemada Colombia

BLU Radio habló con Vivian, una mujer venezolana que trabaja en un local de comida cercano al lugar en el que se encontró el panfleto, quien aseguró que amanecieron con la amenaza en Ventaquemada.

Colombia –

Ventaquemada, un municipio boyacense ubicado entre Tunja y Bogotá, amaneció lleno de varios panfletos que indicaban textualmente: “Se paga a millón de pesos por veneco muerto por ratas. Atentamente por la seguridad de Ventaquemada”.

El hecho alertó a los venezolanos que viven en esa localidad de alrededor de 15.450 habitantes, y fue calificado como una muestra más del incremento de actos xenófobos.

Lea también: Ministro de Defensa colombiano renuncia tras escándalo por masacre de 8 niños

“Estoy asustado, la verdad que llegué a Colombia por la necesidad de apoyar al sostenimiento de mi familia, pero este tipo de cosas nos dan mucho miedo porque se incrementa la aversión por nuestros compatriotas”, dijo uno de los extranjeros que habitan dicha localidad, consultado por este medio.

Una mujer migrante venezolana, también señaló que “es algo muy triste para nosotros; no todos los venezolanos que estamos en este país, llegamos para matar, para robar, para hacerle daño a la gente. Llegamos acá por pura necesidad, así que hacemos un llamado a la tolerancia y a las autoridades para que incrementen su protección porque no quisiéramos que se desaten situaciones violentas contra nosotros, no queremos enfrentamientos entre colombianos y venezolanos”.

Por su parte, el alcalde de Ventaquemada, Carlos Julio Melo Aldana, confirmó en Caracol Radio que estos panfletos no solamente poner en alerta a los migrantes venezolanos, sino que también le genera incertidumbre a los habitantes de su municipio.

“Pero por encima de lo que sea, condenamos este tipo de conductas, este tipo de panfletos que lo que hacen es generarnos temor a todos. Por eso ya la Policía Metropolitana de Tunja puso a disposición de este caso, a efectivos especializados en delitos informáticos, a personal de la Sijín y de inteligencia, para determinar quiénes están detrás de la realización y distribución de estos mensajes que aparecieron sobre todo cerca a la vía nacional Tunja-Bogotá, que es parte de nuestra jurisdicción.

Esperemos que las investigaciones surtan efecto, pero mientras tanto, para nosotras las autoridades locales y para la mayoría de nuestros vecinos, lo principal, es preservar y respetar la vida, tanto de colombianos como de extranjeros”, sostuvo Melo Aldana.

Las autoridades mantienen en investigación el caso, y buscan a los autores de estos panfletos que no solamente alertan a la comunidad migrante, sino a todo el departamento de Boyacá.

Foto: Agencia

Foto: Agencia