Antonio Pastore, genio de la conducción y personaje inimitable

Sus dotes de manejo y sus hazañas dentro y fuera de la pista lo preceden, sus bromas, ocurrencias y sentido de humor son legendarios…

Los que tenemos una cierta edad vimos películas como “Los Hermanos Cara Dura”, “Carrera de Locos”, “Dos Pícaros con Suerte”, “Colegio de Animales”, las escenas acrobáticas de Remy Julienne, la saga de Terence Hill y Bud Spencer, y en cada una había personajes que nos divertían por lo irreverentes, rebeldes y arriesgados… solo eran eso, personajes de películas, pero hoy les traemos a uno que es así en la vida real.

Don Antonio, cuéntenos acerca de usted…

Me llamo Rosario Antonio Pastore Giorgio, nací el 17 de noviembre de 1951 en Italia, en Corletto Perticara, cerca de Nápoles, llegué a Venezuela a los seis meses de nacido.

¿Cuáles fueron sus estudios y primeros trabajos realizados?

Me gradué de administrador en los Estados Unidos, en New Orleans, en la Universidad de Loyola, primero llegué a Gainesville, me mandaron a una academia militar, ahí estuve seis meses y aprendí a hablar inglés, después estuve seis meses en la Florida, luego me fui a New Orleans, ahí estudié la carrera.

Mi primer trabajo fue vender huevos criollos, mi mamá criaba gallinas en Venezuela, eso fue a los nueve años, después vendí perros calientes, se los compraba a un señor y los vendía en la antigua plaza de toros de Valencia, aquí en la avenida Bolívar con calle Navas Espinola, ese fue mi segundo trabajo, después ayudé a mi papá con las gandolas, él me enseñó a manejarlas a los 12 años, ya antes había aprendido a manejar los carros.

¿Cuál fue el primer carro que manejó?

La primera vez que moví un carro fue un Cadillac, aquí en Valencia, donde está la clínica Guerra Méndez, le dije a mi hermano: “Usted toca los frenos y el acelerador y yo muevo el volante…” yo tenía siete años, mi hermano aceleró y cuando fue a frenar terminamos en el Río Cabriales, de milagro mi papá no me mató… de ahí me enseñó a manejar gandolas.

¿Cómo fue su infancia?

Fui vigilante en la transportista de mi padre, ayudante de mecánico, hasta que me fui a New Orleans, allá tenía 2 trabajos, bombero y lavaplatos en un restaurante. Mi papá y mi mamá manejaban gandolas, venían cargados de la fábrica de cemento, siempre le dije a mi papá que compráramos una casa ahí en la playa pero no la quiso comprar, así que me la compré yo después de grande, le dije que me llevara al parque y no me llevaba al parque, entonces ya de adulto me hice un parque en mi casa.

Mi infancia fue puro trabajo, trabajar y estudiar, estuve internado a ocho cuadras de mi casa, en el Colegio Don Bosco, pasé todo mi bachillerato internado, los que podían salían los sábados y los domingos, la peor nota era 17 y yo sacaba 15, por lo tanto no salía, me dejaban castigado en la conserjería, como nunca podía salir me escapaba desde el segundo piso.

Ahí dormíamos 150 personas con tres curas que nos cuidaban, explotábamos tumba-ranchos, nos comíamos las hostias, nos tomábamos el vino, cosas de muchacho, mi papá cuando me castigaba me metía en un calabozo a pan y agua, yo era muy tremendo.

¿Cómo se inició en el automovilismo?

Yo nunca corrí Karting, aprendí a manejar en la carretera con mi papá y los chóferes, cuando aquí hacían las carreras en La Zona Industrial, Lomas del Este, corrían Renny Ottolina, Attilio Cagnasso… me empezaron a gustar, recuerdo que el copiloto de Cagnasso era su mujer, Mimí de Cagnasso, me gustó eso y empecé a manejar y a aprender.

¿Cuál fue su primer carro de carreras?

Mi primer carro fue un Javelin de tres colores, empecé a correr en 1975 en La Chinita, allá en Maracaibo, con ese carro hice mi primera carrera, tenía 24 años, me inició el señor Miguel Gianfrancesco con el mecánico Lucio, que se quemó toda la cara sacando la tapa del radiador, iba bien pero lamentablemente se dañó el motor, ese mismo día Eliseo Calderón, que estaba enamorado del Javelin, me dijo que me lo cambiaba por un Camaro de piques que él tenía, no recuerdo si cambiamos “pelo a pelo” o le di 5000 bolívares encima… y me quedé con el Camaro.

La próxima carrera fue en Lagunillas de Mérida, ya ahí con el Camaro empecé a caminar bien, en ese año quedé subcampeón en la categoría Fuerza Libre, ahí lamentablemente tuve el accidente con Tito Feijoo y no corrí más hasta el año 1984.

¿Qué vino después?

En 1984 corrí con el Fórmula Ford que le compré a Juan Cochesa (+) trajimos a dos mecánicos de Estados Unidos, uno para Juan y otro para mí, pero los dos trabajaban en el carro de Juan y yo me decidí a buscar otro mecánico, el señor Siegfried Nutt, con él gané el campeonato del año 1984, en el 85 no corrí y en 1986 corrí con Chevette, también con Sigfried como mecánico y gané el campeonato.

¿Cuándo corrió la Copa Renault?

En 1988 quedé campeón con el Fórmula Fuego, en 1989 quedé campeón con el Renault 11 Turbo, esos dos campeonatos los gané con el apoyo de Pastas la Comisana, gracias a Dios que Felipe Latil me recomendó con Don Croce Parisi (+) y éste me aceptó y me apoyó demasiado, en el año 2000 corrí en la Copa Fiat Palio y quedé campeón.

¿En qué otras categorías corrió?

Corrí también con las gandolas Iveco y quedé campeón, también en el año 2000, en el año 2001 corrí la copa Mustang y quedé subcampeón por un punto, porque Gaetano Ardagna dejó pasar a Alex Popow, corrí la Copa Neón en 1997, también corrí el GT de las Américas en 1995-96 con German Oliveira y Siegfried Nutt y si mal no recuerdo quedamos terceros a un punto del subcampeón.

¿Quiénes fueron los rivales más fuertes a los que se enfrentó?

Mis rivales ya te los voy a decir… en el automovilismo todo depende, del mecánico, del patrocinio, del equipo, etc. para mí todo el que llega a Fórmula 1 es porque es bueno, aquí todos los pilotos fueron buenos, corrí contra Juan Cochesa y gané ese campeonato, corrí contra Bruno Orioli (+) y gané ese campeonato, yo nunca repetía, ganaba ese campeonato y me iba a otra categoría, corrí con Atilio De Guglielmo, corrí con Biagio Parisi, corrí con demasiada gente…todos demasiado buenos!

Fueron como nueve campeonatos, todos fueron muy buenos, hay alguien que yo respeto mucho, el señor German Oliveira, una persona muy técnica, aprendió a preparar carros, yo no me considero un piloto completo porque yo no cambio ni un caucho.

¿De verdad usted no sabe nada de mecánica?

Una anécdota, cuando Siegfried me estaba preparando el Fórmula Ford me dijo: “Siéntese ahí en el carro para alinearlo…” yo lo hice una, dos, tres, cuatro veces y luego le dije: ¿Para qué me pone dentro del carro para alinearlo? Me dice: “Porque necesitamos el peso suyo sobre el carro para alinearlo…” yo pensé: Este alemán me está tomando el pelo… Y le dije: Mira Sigfried, vamos a hacer una cosa… y agarré a un tipo que pesaba lo mismo que yo, le pagué y le dije: siéntate ahí… Siegfried me dice: “¿Y este señor?” Y yo le dije: No, tú no me vas a tener aquí todo el día sentado para alinear el carro, este tipo pesa lo mismo que yo…

El duelo más encarnizado que tuvo ¿Con quién lo protagonizó?

Yo creo que fue con Bruno Orioli, que en paz descanse, porque con él corrimos Fórmula, corrimos Chevette, corrimos Fuego, corrimos 11 Turbo y era mi archienemigo en la pista y mi amigo fuera de esta, tanto así que una vez llevaron una gallina al autódromo y yo la llevé a su pit y la gallina puso un huevo… él siempre llevaba a un brujo y el brujo le dijo: “Mire! mosca!” una vez le puse un lazo rojo sobre la braga y tú sabes, eso psicológicamente lo afectaba y le gané dos campeonatos.

¿Qué momentos felices recuerda?

Con Bruno también corrimos una válida de rally, en la cual vencí y me gané dos pasajes para Italia, que se los regalé al Sr. Croce Parisi porque me apoyó con el carro y con la mecánica, entonces él llegaba siempre de subcampeón y yo llegaba de campeón. Las carreras para mí fueron muchas alegrías, todas.

Una vez corrí en Puerto Ordaz y en esa época estaba corriendo Mustang, Palio y Gandola, ese día corrí las tres y me fue muy bien, gané las tres, me levantaron en hombros y me llevaron a las gradas, para mí cada carrera era una felicidad porque lo que más me gustaba era correr, manejar en carretera me encantaba, tengo récords en la carretera.

¿Qué tristezas o momentos peligrosos tuvo?

Una de las que me dio tristeza fue cuando se me quemó el 11 turbo en Turagua, ahí le dije a Pasqualina, la esposa de Bruno: “Pascua, esa fue tu culpa, por tus brujerías…” Y eso no es mentira, había mucha gente en el automovilismo que tenía sus brujos, la otra fue una apuesta que hicimos con un amigo mío que se llama William Martignani, le dije: Mira, te apuesto 5000 bolívares a que te hago asustar…

William se va conmigo de Valencia a Maracaibo, yo con la camioneta y el tráiler atrás con el carro de carrera montado arriba, bueno, no se asustó en la carretera en ningún momento, cuando llegamos a Maracaibo se montó conmigo para dar una vuelta después de las prácticas y tampoco se asustó en las dos vueltas que dimos… en la tercera vuelta me metí a los pits y volqué el carro, el tipo se descompuso y empezó a gritar: “¿Te volviste loco?” Y yo le dije: ¡Ah! ¡Perdiste la apuesta…!

Ese carro me lo había vendido a mí la Renault por un bolívar, y después Don Croce Parisi me dio otro carro para correr, yo estaba punteando el campeonato y él dijo: “Apoyen a Antonio para que gane el campeonato…” Y ganamos los dos campeonatos, pero tristeza no, accidentes en pista nunca tuve, ese nada más porque lo hice a propósito, estaba preparado, tenía roll-bar y no le pasó nada al carro y en el accidente que tuve con Tito Feijoo yo le doblé el Testarossa, pero ese cuento es muy largo…

¿A qué se dedica hoy en día?

Hoy en día tengo una posada, una carnicería, una distribuidora de pollos, me encanta la construcción, hago de todo un poco, toda la vida he corrido, desde que no corro en las pistas tampoco lo hago fuera e estas, pero antes me ponía metas en la carretera, de Valencia a Chichiriviche 50 minutos, si hacia ese tiempo estaba bien, hoy en día ya no corro en la carretera, es peligroso e ilegal, pienso volver a correr porque el señor Iván Troisi quiere que corra con él, ya correré con los nietos…

¿Qué opina del automovilismo de antaño y del de hoy en día en Venezuela?

El automovilismo de antes no se puede comparar con el de ahora porque el de ahora está destruido, a los que corren ahorita yo los felicito porque eso se lleva en la sangre, pero lo que tenemos ahora no es automovilismo, en Venezuela han acabado con el automovilismo y han acabado con todo, tenemos autódromos muy buenos como Maracaibo y San Carlos, Turagua y Puerto Ordaz son muy pequeños, el de Turagua lo habían alargado pero después lo cortaron con el problema de la política.

¿Qué le quiere decir a las futuras generaciones de pilotos en nuestro país?

A las futuras generaciones les puedo decir que no se desanimen, tenemos gente en el Karting, algunos con posibilidad de irse de Venezuela, otros no, no sé si yo lo vea pero les deseo lo mejor del mundo y que tengan un automovilismo como el que teníamos nosotros pero mejorado, yo corrí en el GT de las Américas gracias Antonio Betancourt y su Publicidad 67, a German Oliveira quien me quiso como su dupla en el carro y me propuso a la gente de Publicidad 67 como piloto, a Croce y Biagio Parisi, lo pasé muy bien en los países donde se corría, principalmente en Centroamérica y Sudamérica.

¿Con qué autos corrió y cuál fue el que más le gustó?

Manejé Camaro, manejé el Mustang de Biagio, todos los carros que manejé del primero al último me gustaron, fueron diferentes ocasiones y todos fueron especiales, sobre todo los GT1 y las Gandolas… no lo digo yo, lo dicen los demás pilotos y la gente que me conoce: “Antonio si a ti te dan un tractor tú también lo manejas y lo pones a caminar…” no tuve dificultad ni con tracción trasera ni con tracción delantera, me gustaron todos, pero el GT de las Américas fue algo especial.

¿Por qué tuvo como símbolo a Piolín?

La cosa de Piolín nace de la siguiente manera: Cuando corrí Chevette en el año 84 me dieron un carro amarillo, a Bruno Orioli le dieron un carro negro, Biagio Parisi corría con otro color, entonces a Bruno le pusieron Silvestre y a mí me pusieron Piolín, porque aparte del color del carro ya yo tenía tres pelitos en la cabeza como Piolín, y la vieja era Biagio, porque le daba golpes a todo el mundo, estaba pichón, después fue mejorando, mi posada se llama Piolín, mis autobuses se llamaban Piolín, en mi casa hay muchas cosas de Piolín, hasta la cafetera, después de que me llamaron Piolín la primera vez le cogí cariño al muñequito ese.

¿Por qué lo llaman “El Loco Pastore”?

Me dicen “El Loco Pastore” porque, no sé, eso es como un don, manejaba en las carreteras como en la pista, aunque la gente que lea esto va a decir que es mentira, pero todavía hay testigos vivos, yo hacía 2 horas 55 minutos de Valencia a Maracaibo, una vez Don Croce Parisi me dijo: “Necesitamos una cámara que está en la Plaza Venezuela, en Caracas, y la tiene Antonio Soprano…”

Tenía que irla a buscar esa noche y traerla al día siguiente para poder correr, le dije: Yo voy… y me tiré cuatro horas y cuarto, salimos de la Comisana a las 8:00 pm y llegamos a la Plaza Venezuela a las 12:15 am, cronometrado, recogimos la cámara y nos regresamos inmediatamente, a las 6:00 am ya estábamos en el taller de la Comisana, ahí si me creyeron lo que era capaz de hacer, Marco Ardagna puede decir cómo manejaba yo en la carretera. Debo acotar que la carretera estaba mucho mejor, no había alcabalas ni reductores de velocidad.

Mucha gente te puede decir que me metía a milímetros entre dos carros, he metido la trompa del carro debajo de un camión para pasarlo, una vez en unos piques de motos en Valencia en la redoma de Guaparo, en el empalme para la autopista, no nos dimos cuenta de que habían raspado el asfalto, el que iba adelante, Marco Gubaida, voló y yo también volé, pero yo, no sé, Dios no me quiere allá arriba, no me caí, dañé los rines, se doblaron y le pasé volando por encima al otro, pero no me pasó nada. Hace años que no corro en la carretera, es peligroso y va contra la ley, no lo hagan ustedes.

¿Por qué dicen que sus bromas son de otro nivel?

He tenido demasiada suerte, por eso me llaman “El Loco Pastore” y por toda la echadera de broma en el autódromo, una vez de tanto que eché broma me desnudaron delante de todo el mundo en el autódromo, me rompieron la braga, me la cortaron en pedacitos y yo no sabía dónde meterme, todo organizado por Luis Prince.

Aparte de las que ya te conté, había gente a la que yo le daba comida, sándwiches, siempre me pedían de lo que yo estaba comiendo, y un día dije: ya van a ver… agarré los panes, los llené de picante, se los di a comer y después de que se estaban quemando la lengua les pasaba el refresco, que también puntualmente había llenado de picante, después agarraba una tijera y les cortaba el pelo, les echaba agua, etc. etc.

Una vez en San Carlos creo que fue a la hija del gobernador, que fue allá al Hotel Central y Bruno estaba en un cuarto y yo en el otro, Bruno con Pasqualina y yo con mi hijo Antonio Junior, espero que vaya pasando la gente de allá, les echo un balde de agua y los mojo, entonces fueron a mi cuarto y yo les dije: No, miren, yo estoy con mi hijo, ese fue el señor Bruno que está al lado, entonces lo fueron a buscar y se lo llevaron.

Otra vez que estábamos en el restaurant yo les llevaba la comida y le echaba picante, o después que agarraban la comida yo les daba con la tabla en la cabeza, otra fue en el hotel Maruma, el señor Antonio Canelón estaba en el self-service con la bandeja en la mano y cargaba unos shorts, yo se los bajé y abajo no tenía ropa interior.

Otra fue que Atilio De Guglielmo estaba tocando el piano y todos lo aplaudimos, yo dije: No, eso no puede ser… empezó a tocar otra canción y yo me acerco hasta allá y era de esos pianos que uno le mete una moneda y tocan la canción, él hacía la pantomima de que estaba tocando, entonces le dimos una sala.

Una vez que fuimos a puerto Ordaz y yo llegué de último al hotel, amarré las puertas de los cuartos y puse un cigarro encendido en el detector de humo, se prendieron las alarmas, empezó a salir agua de los hidrantes y nadie podía salir de los cuartos, al día siguiente me descubrieron porque el último que había llegado había sido yo. Historias como esas tengo demasiadas…

¿Piensa seguir corriendo o ya se retiró?

¡Apenas pueda vuelvo a correr! Pero en la pista, no en la carretera… eso quedó en el pasado.

¿Cómo fue el accidente con Don Tito Feijoo?

Fue mi culpa, yo lo choqué y nos salimos de la pista, él perdió el Gran Premio de La Chinita y le doblé el Ferrari, fue un error de mi parte, por años no me dirigió la palabra, yo estaba arrepentido por mi imprudencia y exceso de agresividad, por fin 45 años después, gracias a la intervención de Francisco Di Lorenzo (Alias Súper Pollo) pude disculparme y hacer las paces con Tito, hoy en día por fin somos amigos y estoy feliz por eso.

Si pudiéramos hacer una fusión entre John Belushi, Mick Jaeger, James Hunt, Terence Hill, Bud Spencer y obtener una sola persona, tal vez saldría un Antonio Pastore, o tal vez la criatura se quedaría corta, porque ni en las películas había visto tanta travesura, velocidad y simpatía en un piloto. ¡Gracias Don Antonio!

Salvador Fazio