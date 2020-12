¿Multiverso confirmado? Alfred Molina volvería como Dr. Octopus en «Spider-Man 3»

Alfred Molina quien interpretó al villano de Spider-Man 2 en 2004 podría regresar en la próxima cinta protagonizada por Tom Holland

Otto Octavius, mejor conocido como el Doctor Octopus, fue el villano principal en Spider-Man 2 (2004).

Han pasado 14 años desde que se estrenó aquella película y se espera que Alfred Molina, quien dio vida a aquel personaje, regrese para la tercera entrega, que de nueva cuenta contará con Tom Holland como El Hombre Araña. De acuerdo con información de The Hollywood Reporter, Alfred Molina, el actor británico de 67 años, volverá como el brillante científico que se convirtió en uno de los villanos más emblemáticos de Marvel.

De confirmarse la participación del actor de 67 años, se unirían tres generaciones entorno a Spider-Man, pues él representaría a la primera trilogía protagonizada por Tobey Maguire; mientras que Electro, personaje de Jamie Foxx en The Amazing Spider-Man 2 (2014), protagonizada por Andrew Garfield, también estará en esta nueva cinta del superhéroe arácnido. El rodaje de esta nueva entrega producida por Disney (a través de Marvel Studios) y Sony Pictures, inició en noviembre bajo estrictas medidas sanitarias por la pandemia de covid-19. Contará con el mando de Jon Watts, director de Spider-Man: Homecoming y Spider-Man: Far From Home y además, Benedict Cumberbatch aparecerá en la película como Doctor Strange. El estreno se mantiene para el 17 de diciembre de 2021.