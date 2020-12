Arcángel es hospitalizado de emergencia por una «mancha en el cerebro»

El cantante Arcángel compartió con sus seguidores la noticia a través de su cuenta personal de Instagram

El artista puertorriqueño Arcángel fue hospitalizado de emergencia la noche del martes por una “supuesta mancha en el cerebro”, según lo que ha informado el propio cantante en su cuenta de Instagram.

“Desde hace un año vengo batallando con un corazón enfermo y ahora una supuesta mancha en mi cerebro pidiéndole a Dios a diario que me siga enseñando el camino, pues no temo a lo único seguro que tenemos en esta vida, la muerte”, escribió el cantante urbano junto a una fotografía en la que se le ve en el hospital en el área de tomografía.

En su mensaje el intérprete de “Por amar a ciegas” expresó que todavía le hacen falta muchas cosas por hacer, como ver a su hija convertirse en mujer, y a sus hijos cumpliendo sus sueñosy metas.

“Quiero darle más honor todavía a mi madre y al barrio que me vio crecer. He sido buen hijo, padre, hermano y muy buen amigo para los que podrían contarlo y por tal razón me siento tranquilo”, expresó Arcángel.

También agradeció a todas las personas han orado por su estado de salud.

Figuras como Santiago Matías “Alofoke”, Fefita la Grande y el locutor boricua Jorge Pabón “Molusco”, les han dedicado palabras de aliento al artista a través de sus redes sociales.

En septiembre del año pasado el artista sufrió síntomas de un preinfarto.