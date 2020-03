Salón de Ginebra, test en Montmeló, Ferrari en dificultades y el WEC en Austin

Contará hasta ahora con la presencia de Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, Bentley, Bugatti, Ferrari, McLaren, Pagani y Porsche entre los más importantes exponentes

Salón de Ginebra

Empezamos con el Motor Show Internacional de Ginebra, que celebrará desde el 5 hasta el 15 de marzo del 2020 su edición número 90 y que contará hasta ahora con la presencia de Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, Bentley, Bugatti, Ferrari, McLaren, Pagani y Porsche entre los más importantes exponentes, mientras que no estarán presentes Jaguar, Lamborghini, Maserati, Land Rover y Tesla entre los más importantes ausentes, habrá muchos vehículos híbridos y eléctricos así como Ferrari presentará su nuevo modelo, el Roma.

También estarán presentes nuevos modelos como el Porsche 911 de la nueva serie 992 y con el cual se anuncia la producción del último ejemplar de la serie 991, la presentación de la marca Cupra como rama deportiva de la marca Seat, específicamente con el León Cupra, Bugatti con la presentación del ejemplar número 250 de su modelo Chiron, el cual tiene un valor de 2,5 millones de Euros, mientras que Bentley presentará versiones Mulliner de sus convertibles.

Fórmula Uno

Del miércoles 26 al viernes 28 de este mes se llevará a cabo la segunda sesión de pruebas colectivas de la F1 antes del inicio del campeonato 2020, será ahí cuando tal vez veamos el verdadero valor del Ferrari de este año, pues en la sesión anterior los tiempos fueron altos y preocupantes fueron los dos problemas técnicos que detuvieron tanto a Vettel como a Leclerc en medio de la pista, sin embargo muchos creen que esto pudiera ser una cortina de humo para despistar…

Si bien es cierto que Mercedes arrasó con los tiempos e impresionó con su sistema DAS, hay un dato curioso, los tiempos parciales en las curvas lentas del Ferrari SF1000 siempre fueron los mejores y los pilotos dicen que el nuevo auto tiene mucha más carga aerodinámica que sus predecesores, los cuales tenían en las curvas lentas su talón de Aquiles, cosa que siempre condicionó a Ferrari negativamente y que ahora parece estar resuelta. Será suficiente para vencer a Mercedes?

Superbike

Fue Jonathan Rea a bordo de su Kawasaki quien realizó los mejores tiempos en la última sesión de pruebas colectivas de la Superbike, en el trazado Australiano de Phillip Island, seguido por Loris Baz, quien obtuvo el mejor tiempo después de Rea y por delante de los dos pilotos oficiales Yamaha, teniendo Baz una moto “satélite” y dejando a Tom Sykes en tercer lugar a bordo de su BMW, después están los “Yamahistas” oficiales, las Honda y las Ducati, quienes estrenan nuevo piloto proveniente de la MotoGP, Scott Redding.

El Alfa Romeo de Mussolini…

Fue encontrado el Alfa Romeo 6C 1750 SS que fue propiedad de Benito Mussolini, quien lo obtuvo en 1930 y luego fue exportado a Eritrea para participar en carreras, por lo cual fue ampliamente modificado. Recientemente fue comprado por un coleccionista y enviado a Estados Unidos para después ser enviado a Inglaterra a una famosa firma de restauradores, quienes se encargarán de llevar el auto a sus condiciones originales, pues sólo le queda de original su chasis, el eje posterior y el cambio.

Ferrari cierra sus museos por el Coronavirus

La famosa firma italiana ha decidido suspender todos los Tours dentro de la fábrica y de sus dos museos, así como suspender a los empleados que vivan en las zonas donde se hayan registrado casos de contagio, pues en Italia hay 225 infectados y seis fallecidos. Es posible que los empleados puestos en “cuarentena” puedan trabajar desde su casa, por ejemplo ingenieros y otros cargos de oficina que no requieran presencia física en la fábrica, el problema será cuando haya que reintegrarlos a la hora de salir para el primer gran premio del año en Melbourne, Australia.

Test MotoGP en Qatar

Se cierran los tres días de pruebas para la MotoGP en el circuito de Losail en Qatar, el más rápido fue Maverick Viñales sobre una Yamaha M1, seguido por Franco Morbidelli en otra Yamaha y Alex Rins con una Suzuki, en cuarto lugar quedó Fabio Quartararo sobre otra Yamaha Petronas, quinto Jack Miller sobre una Ducati del Team Pramac y sexto Marc Márquez a bordo de su Honda. Valentino Rossi quedó en el puesto 12 después de una caída y Ducati prueba el Holeshot, bloqueador del amortiguador posterior para lograr más tracción.

WEC, Austin, ganó Rebellion

En el primer round del WEC en Texas, en el Circuito de las Américas, después de haber obtenido una impresionante pole position, el equipo Rebellion Gibson también obtuvo la victoria absoluta por delante de los dos Toyota TS50 oficiales, siendo conducido por el equipaje compuesto por Bruno Senna, Gustavo Meneses y Norman Nato.

En la categoría LMP2 ganó el Oreca Gibson del United Autosport, conducido por Albuquerque, Hanson y Di Resta, en GTE-Pro ganó desde la pole el Aston Martin de Marco Sorensen y Nicki Thiim por delante del Porsche de Christensen y Estre y el Ferrari de Pier Guidi y Calado, en GTE-Am doblete de Aston Martin con Eastwood y Dalla lana.

Nascar en Las Vegas, victoria de Logano

Después de que Chase Elliott dominara por 70 vueltas y terminara la carrera contra el muro por culpa de un pinchazo, Joey Logano gana el round de Las Vegas de la Nascar gracias a que, por un error de comunicación vía radio, se quedó en la pista en vez de entrar a los pits a 6 vueltas de la bandera a cuadros, pero esto le bastó para cruzar la meta de primero y ganar la segunda carrera del año, a pesar de haber recibido un empujón de Ricky Stenhouse y un ataque furibundo de William Byron, en segundo lugar llegó Matt Di Benedetto y en tercero Stenhouse

No al Gran Premio de Miami

Los comités locales se lo han puesto difícil a Liberty Media para realizar el Gran Premio de Miami de F1, pues después de haber propuesto la realización dentro del Hard Rock Stadium en el mes de mayo, la eliminación de la calle 199 para no entorpecer el tráfico y el encendido de los motores el viernes después de las tres de la tarde para no molestar a las escuelas, el Consejo Citadino de Miami-Dade dijo no.

Salvador Fazio