José Montiel, de Maracaibo al Ferrari Challenge

Esta es la historia de un joven que conocí cuando sólo soñaba con ser piloto, le apodaban Kimi como Raikkonen y con los años llegó a conducir un Ferrari de carreras, igual que el finlandés.

José, cuéntanos de ti, cómo llegaste a ser piloto de carreras?

Mi nombre es José Montiel, oriundo de Maracaibo, Estado Zulia, nací el 14 de noviembre de 1986, soy licenciado en administración de empresas, el acercamiento, la pasión por el automovilismo nació desde pequeño, mi padre ha tenido siempre gusto por los carros pero de una manera más simple, siempre me llamaron la atención las carreras, veía la Fórmula Uno, eso me hizo visualizarme llegando ahí, fue un gran reto porque no vengo de una de dinastía de pilotos, no tuve una guía ni un padrino que me pudiese adentrar en este mundo, en Venezuela no somos una potencia en los motores, eso creó un declive y una falta de portales, autódromos y escuelas de manejo que pudiesen ser camino de aprendizaje, entonces me di a la tarea de hacer seguimiento a los pilotos venezolanos, en su momento había tres o cuatro nombres sonados, fui aprendiendo lo que era el esquema del deporte más allá del automovilismo, cómo funcionaba el tema del apoyo, debido a que cualquier deporte a motor es altamente costoso, sólo hay dos mecanismos, tener una capacidad financiera acorde para poder financiar tu desarrollo o lograr obtener patrocinadores, que es la figura más común en la gran parte de la población de pilotos.

Parecía imposible

Entonces fui haciendo contacto con equipos, tener un día de pruebas con un fórmula costaba alrededor de €5000, lo cual era imposible para mí, empecé a buscar información y redactar propuestas de patrocinio, así conocí la escuela de pilotos Skip Barber, la más reconocida en América, cuna de figuras emblemáticas y campeones en todas las categorías automovilísticas, la cual captaba a jóvenes que venían del karting, por el cual no pasé y por lo tanto me considero una figura atípica, porque el karting es de donde vienen el 90% de los pilotos del mundo. Ésta tenía una serie propedéutica tipo monomarca, tienen el campeonato y las pistas, los monoplazas y además una modalidad de turismos, fue entonces que conseguí un patrocinador que me permitió ir a los Estados Unidos en el año 2010, al circuito de Road Atlanta, Georgia, donde hice el Racing School con Skip Barber, el cual aprobé y me hice elegible para correr en su serie de carreras, donde la primera fue en enero del 2011 en Homestead, Florida, en la cual terminé séptimo y por eso me dieron el reconocimiento de Rookie de la carrera.

Encuentro de paisanos

Seguí avanzando y conocí a un equipo venezolano en los Estados Unidos, con el que tuve el salto a la F2000 Championship Series, donde había más de 60 pilotos participantes, todo fue vertiginoso y rápido, sólo tuve una sesión para conocer el carro, una prueba de un fin de semana para prepararme para la temporada completa, Barber usa monoplazas con cauchos con compuesto de calle, que dificultan el agarre y la adherencia y eso ayuda a perfeccionar el manejo, sin ningún tipo de modificación al vehículo y sin ningún tipo de conocimiento mecánico, a partir de ahí tuve que aprender cómo lidiar con los elementos aerodinámicos y con los cauchos slick del Fórmula 2000, ahí aprendes cómo acomodar el auto a tu estilo de manejo, si lo quieres nervioso o neutro, sobrevirante o subvirante, para así lograr ser más rápido en la pista, uso de la telemetría, trabajar con un coach de manejo, analizar las vueltas, analizar las deficiencias y todos aquellos puntos en la pista donde se pierde tiempo o se puede ganar más velocidad, donde se rompen paradigmas mentales y psicológicos que son como un subconsciente protector que te dice o frenas aquí o nos matamos, aprender que el carro da para más y que hay que vencer esos miedos.

Como los campeones

En esa temporada mi compañero de equipo quedó campeón de esa serie pero tuvo todo un año completo de preparación, mientras que yo empecé desde cero con un chasis completamente nuevo, que requería desarrollo y del cual no pude obtener lo que quería, de ahí di el gran salto a una categoría turismo llamada Ferrari Challenge, la cual tiene campeonato en Norte América, Asia y Europa, que tiene más de 25 años, incluso llegaron a correr en Venezuela y los vi en los Parisi, fue el salto más grande que pude dar en cuanto a prestigio y proyección, todo fue muy vertiginoso ya que no tuve tiempo de probar el carro, llegué a última hora ese fin de semana al circuito de Lime Rock Park, llegué a conocer el carro, sólo tenía las dos sesiones de práctica ese fin de semana de unos 20 minutos cada una, lo cual es muy escaso para pasar de un monoplaza a un auto turismo, un comportamiento totalmente distinto, pero demostré que la pasión puede aplanar muchos obstáculos, hice un buen tiempo de clasificación, en esa primera carrera clasifiqué sexto, bastante positivo siendo novato, la carrera fue más positiva aún porque terminé segundo.

Con los grandes

Después de eso habían dos fechas más porque era final de temporada, una en Mosport Canadá y la otra en el circuito de las Américas en Texas, compartimos el circuito con la máxima categoría, fue un ambiente muy elitesco, luego de eso tuve que quedar stand-by por falta de apoyo, no soñaba la Fórmula Uno aunque lo hice de niño, pero si consideraba la Fórmula Indy más probable, considero que da más show que la Fórmula Uno, tiene un nivel tecnológico muy alto y un chasis único, donde cualquier equipo puede ganar carreras, tienen circuitos callejeros, circuitos formales y óvalos, tenía un enlace con el equipo Juncos Racing, ellos me invitaron a correr con ellos pero la falta de patrocinio lo impidió, en estos momentos podría estar corriendo en la Indy Lights, mi compañero de equipo, Santino Ferrucci, está corriendo hoy en la IndyCar y fue piloto de reserva de la Haas en Fórmula Uno, así que yo sigo enviando propuestas buscando mi oportunidad de volver a las pistas.

José, te quería hacer varias preguntas en una, cuántos tipos de carro de carrera has probado, con cuales has participado en una carrera, en qué se diferencia el tipo de manejo de cada uno de esos carros y cuál es el estilo de manejo que te gusta a ti, subvirante, sobrevirante, neutro, nervioso, fluido, como haces que un Ferrari subvire o sobrevire, se hace igual en un Fórmula Mazda o es completamente diferente? quisiera que nos explicaras que es grip mecánico y grip aerodinámico.

Durante mi carrera no tuve la oportunidad de diversificar probando varios tipos de carros, sólo Skip Barber, la Fórmula 2000 y el Ferrari Challenge, la comparación que yo hago es como adelantar una película primero en 2X, después en 4X y después en 6X, mientras más adelantan las prestaciones los elementos del trazado se intensifican y aceleran, frenado aceleración etc. A veces no es tanto la condición física sino la mental, es necesario tener reflejo y capacidad de reacción, por eso se han creado sistemas para el desarrollo de estas capacidades, simuladores, etc. La diferencia entre el monoplaza y el auto turismo es que el monoplaza requiere un manejo más preciso y milimétrico, si comparamos el Ferrari y el Fórmula 2000 el Ferrari tiene más del doble de caballaje, es mucho más pesado, la distribución de peso es diferente y eso cambia el ataque de las curvas, los comportamientos entre los dos son muy diferentes, en mi caso particular yo prefiero un carro neutro, no me gusta ni muy rígido ni muy nervioso, primero el carro nervioso es muy peligroso, un carro no se comporta igual desde el principio de la carrera hasta el final de la carrera, aumentan las temperaturas, se desgastan los neumáticos y te tienes que adaptar a eso, en las fórmulas puedes dar golpes secos de volante para acelerar el nivel de rotación del carro en curva, pero eso con el fórmula puede ser delicado.

El grip o agarre mecánico es como tú transmites toda la potencia con el compuesto del caucho, también interviene el centro de gravedad del carro, están los alerones que son los que te dan el grip aerodinámico, es divertido dar golpes de volante para meter el carro en la curva, pero es preferible manejar de otra manera y en lluvia el estilo es completamente opuesto, la línea de carrera se vuelve jabonosa, pero fuera de la línea está la viruta de los cauchos que también te hace resbalar, hay que hacer cambios más cortos, hay que llevar una línea inversa, hay que ser más preciso y evitar patinar, tener cuidado con el volante y los movimientos bruscos, en ciertos circuitos cortar el agua es otro reto, hay que cortar en diagonal donde veas menos presencia de agua.

Tratas de evitar la estela del que va adelante?

Aparte de eso, que no es nada, es un reto porque solamente tienes una lucecita que está haciendo un blink, o un parpadeo con una intermitencia muy rápida, que es para saber que hay algo adelante, pero no hay ninguna referencia de frenado, tienes toda la estela en el casco, aparte de que estás mojado, es un gran reto pero lo disfruto mucho, en el primer día en la escuela de pilotos llovió en esa pista, lo cual me provocó mucho gusto porque fue una pimienta adicional a la escuela que tuve.

En qué partes del vehículo le pedías a tus mecánicos que intervinieran para obtener de éste el comportamiento que tú querías?

En la Fórmula 2000 todo eso era posible y manejable, pero en el Ferrari Challenge que es una categoría monomarca que busca la equidad, las modificaciones al carro están muy limitadas, sólo puedes hacer ajustes muy básicos y todos ellos son electrónicos, por ejemplo el control de tracción, tienes la posición cero para pilotos experimentados lo cual te da un carro muy nervioso y las posiciones 1 y 2, eso interviene directamente en el comportamiento del carro en las curvas, que tan agresiva es la respuesta del acelerador; en mi primera carrera corrí con el control de tracción en uno porque el carro era nuevo y quise ser conservador, con eso el carro era bastante neutro y es lo que ellos buscan, que sea el talento del piloto lo que salga a relucir y no la diferencia del carro.

En el fórmula Mazda más que todo intervenía en el juego de barras, en los amortiguadores y en el repartidor de frenada, que uno puede controlar desde el habitáculo. A mí me gusta más la repartición de la frenada hacia el tren anterior, el posterior genera lo que ellos llaman empuje, que quiere decir que en la curva el carro se “siembra” o no cruza, entonces me siento más cómodo con que la carga venga de atrás hacia adelante, no al revés, y uno pueda jugar con el resto de la maniobrabilidad

Prefieres las suspensiones rígidas o blandas?

Depende del tipo de circuito, en los más rápidos deben ser más firmes, hay que ajustarlas mucho en circuitos que tengan muchas compresiones, subidas y bajadas, por ejemplo en el circuito de Virginia, donde la última curva es en bajada y hay una compresión muy fuerte, ahí hace falta tracción y que el carro no golpee.

En el Ferrari Challenge corriste con los expertos o con los novatos?

En la copa Shell con los novatos, la copa Pirelli era para los expertos, corrí las últimas tres carreras de ese campeonato, en la tanda uno quedé segundo y cuarto, en la segunda que fue en Canadá quedé séptimo y sexto y en el circuito de las Américas sexto y quinto.

Y en la fórmula Mazda?

Quedé de número 16 de 63 pilotos, ese lo pude hacer completo, eran unas 12 carreras en el año 2012, en Skip Barber terminé octavo en el 2011, en el 2013 fue el Ferrari Challenge.

Háblame del tema patrocinio…

Fuera de Venezuela es más fácil conseguir patrocinio porque hay más cultura para eso, en Venezuela en estos momentos es muy difícil, me he dado a la tarea y el reto de buscar apoyo afuera, lo cual yo segmento por estilo y tipo de producto, pero uno como extranjero se posiciona en un mercado donde hay muchos pilotos, que son tan buenos como tú y son locales, conocidos y con un proyecto tan bueno como el tuyo, los cuales obviamente van a recibir prioridad.

Cómo te preparas tú para el momento en el que vuelvas a correr?

La pasión y la perseverancia son una de mis mayores fortalezas, sigo soñando y enviando propuestas, tengo un simulador con el cual practico, tengo aparte de eso un esquema intenso de entrenamiento, hace meses estoy con un preparador atlético con quien he venido intensificando el entrenamiento, estoy realizando una dieta de competencia la cual es completamente libre de azúcar y sal, es muy difícil acostumbrar el cuerpo a un cambio tan drástico para obtener un cambio físico, después de quemar todo lo que es grasa y evitar la retención de líquido para conformar un esquema de músculos magros.

En el plano mental me falta intensificar un poco más y en cuanto al entrenamiento, como no tenemos donde practicar, me traje mi Gokart a Venezuela y no lo he podido probar ni una sola vez, por eso con muy bajo perfil he venido realizando un proyecto que tiene dos fases, atacar el tema del karting, el cual es un entrenamiento muy importante para pilotos, entonces busco desde el Zulia impulsar el karting por mi interés propio, y para volver a traer a nuestra región competiciones internacionales y nacionales, para que tengamos el mismo nivel que hay en otros países; hay muchos pilotos que tienen los carros guardados en su casa sin usarlos porque no hay donde correrlos.

Es cierto que piensas abrir un Kartódromo en Maracaibo?

Sí, pero eso todavía está en proyecto, te iré informando al respecto…

Hablemos del José Montiel coleccionista…

Como te comenté, la pasión por el automovilismo se hace de manera generalizada, se ramifica en muchas directrices, el tema de las carreras es el principal, pero a la vez tengo un gran gusto por la personalización de carros, en muchos tipos de modelos, mejorándolos y espero en el futuro cercano poder mostrártelos terminados.

De donde salió el sobrenombre Kimi?

Eso viene del señor Redy Sulbarán, que es como un tío con el cual compartí mucho por su afición por la Fórmula Uno, las carreras los piques etc. De ahí viene el sobrenombre.

Bueno Kimi, hay algo que quieras agregar al respecto?

Antes que nada te agradezco a ti, porque eres de las muy pocas personas que quedan en el país, que siguen apostando por esto y que siguen cumpliendo su labor con pasión, siendo una ventana de todo aquello que queremos que cambie.

Dios quiera, yo escuché a Irv Hoerr cuando vino a Maracaibo a correr en el GT de las Américas decir que nuestra pista era de las más rápidas técnicas y divertidas en la que él hubiera corrido, Max papis también elogió nuestro autódromo cuando vino a correr en el Ferrari Challenge, tu corriste ahí?

Sólo di unas vueltas con el Fiesta de Redy, cuando rodaba con el Club de Manejo en Pista de Maracaibo.

Gracias a ti, José “Kimi” Montiel, por seguir creyendo en el automovilismo y seguir apostando por ti, en una nueva Venezuela seguro lo lograrás, buena suerte campeón!

Salvador Fazio