Alcalde de Lagunillas ordenó una pipa de agua gratis por cada familia

El alcalde Leonidas González apeló este lunes a la conciencia del pueblo lagunillense para evitar la propagación del Coronavirus y aseguró que la mejor manera de prevenirlo es quedarse en casa

Lagunillas- Acompañado por la jefa de Epidemiología del municipio Lagunillas, Euridia Salazar, el Alcalde ofreció algunas recomendaciones en cadena municipal de radio y aseguró que siguiendo los lineamientos emanados por el gobierno nacional en la entidad se están tomando los controles y medidas pertinentes para evitar que Covid-19 llegue al municipio, donde hasta el momento no existe ningún caso.

Alcalde entrega una pipa de agua gratis

«Yo como Alcalde me rijo por lo que el equipo médico especializado me indica. Hasta la fecha no tenemos ningún caso de Coronavirus en el municipio, no obstante estamos trabajando en conjunto con la Fuerza Armada, los cuerpos de seguridad y las autoridades sanitarias en materia de prevención.

Hoy más que nunca le pedimos a nuestro pueblo que asumamos con disciplina esta situación de la que cual estamos seguros vamos a salir airosos con prevención» dijo González.

Así mismo, aseguró que en las próximas horas se estará instalando el segundo motor en la represa de Burro Negro para mejorar el bombeo de agua, pues entre las principales recomendaciones dadas para evitar la propagación del virus se encuentra lavarse las manos con frecuencia, además de evitar el contacto directo con terceros, utilizar tapabocas, entre otros.

«Hoy más que nunca estamos ejerciendo la gobernabilidad de las vaguadas del municipio para controlar la distribución de agua con los cisternas, quienes van a distribuir gratis el vital líquido en las zonas más críticas, en las comunidades más afectadas que son las parroquias Libertad, Paraute y Venezuela.

También estamos coordinando con nuestra policía para que a través de los 15 Cuadrantes de Paz que tenemos y de la mano del vocero del agua en cada Clap se distribuya una pipa de agua por familia, sin embargo reitero nuestro llamado es a permanecer en nuestras casas; a salir lo estrictamente necesario» refirió el también coordinador de la ODDI.

Por su parte el director (E) de Polilagunillas, Comisionado Richard Gutiérrez, quien también acompañó al alcalde Leonidas González durante la cadena municipal de radio, señaló que está prohibido permanecer en cola en las estaciones de servicios, además» hay que restringir los comercios que no sean de alimentos, evitar concentraciones deportivas o religiosas.

El llamado a la ciudadanía es evitar salir a la calle, este es un compromiso de todos».

Entre tanto, la epidemióloga municipal aseguró que quienes lleguen de otros países deben estar atentos ante cualquier síntoma y acudir al médico o centro asistencial más cercano ante cualquier sospecha de padecer el Coronavirus, pues ya existe todo un equipo preparado para atenderlos.

Foto: Agencias