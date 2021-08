Pablo Pérez: La Alcaldía de Maracaibo no puede generar tributos anclados en algo que no existe: el Petro

El exgobernador Pablo Pérez y actual candidato a la Alcaldía de Maracibo sostuvo un encuentro con la directiva de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción del estado Zulia (Fedecámaras-Zulia).

El deterioro que actualmente exponen los pueblos y ciudades de nuestro país, como Maracaibo, por ejemplo, se debe a la persecución y el ataque que ha sufrido el sector privado por parte de las actuales gestiones chavistas.

Así lo destacó este lunes el exgobernador Pablo Pérez, durante un encuentro con la directiva de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción del estado Zulia (Fedecámaras-Zulia).

«Eso debe acabar porque sin la participación de la empresa privada no somos nada. Por eso es urgente que la Alcaldía de Maracaibo tenga, a partir del próximo 22 de noviembre, una gestión que apoye y respalde las alianzas estratégicas con el sector privado, en beneficio de los marabinos. La Alcaldia de Maracaibo no puede generar tributos anclado en algo que no existe: el petro», resaltó.

Pablo Pérez, quien apoyado por el partido Primero Justicia (PJ) ha puesto su nombre a la orden «para rescatar a Maracaibo de la desidia y el caos que sufre», destacó: «Nuestra intención ha sido conversar un poco con este sector, vital para el desarrollo económico de la entidad, porque creemos que la actual municipalidad ha ejecutado una política errada y nosotros estamos dispuestos a resolver eso».

El exgobernador del Zulia estuvo acompañado de la diputada del legítimo Parlamento nacional, Elimar Díaz; y del Presidente del Colegio de Abogados, Mario Torres.

Pablo Pérez quiere trabahar de la mano con el sector privado

«La gestión oficialista no ha sabido resolver el problema de los servicios públicos, como el eléctrico, el suministro de agua potable, el sistema de aguas servidas, la recolección de basura. Tampoco ha manejado bien la situación fiscal, aplicando políticas erróneas, como las acciones persecutorias que han golpeado mucho al sector comercial y empresarial», condenó.

Pero el cambio político, dijo, nos permitiría trabajar de la mano al sector público y privado de la localidad. Contamos con un excelente grupo de expertos en la materia para generar desarrollo equilibrado. Necesitamos rescatar una ciudad tan olvidada que ni siquiera cuenta con un buen servicio de transporte público.

«Tampoco hay una buena política ambiental. La actual gestión sólo se dedican al mantenimiento de unas tres plazas y eso no es así. Convirtieron a Maracaibo en una ciudad atrasada con burreros en las calles recogiendo chatarra. Da mucha tristeza y debe cambiar», repitió.

Nueva gerencia

«Necesitamos gerenciar la ciudad como debe ser –agregó Pablo Pérez– y para ello es vital la aplicación de una buena política fiscal que contribuya con la reactivación económica. La Alcaldía no puede direccionarse solamente a generar tributos basados en algo que no existe como el Petro. Debe haber una planificación entre Alcaldía y contribuyentes».

«El 22 de noviembre se debe acabar la extorsión del Sedemat (Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria), que destruye la posibilidad del desarrollo empresarial y de servicios de la ciudad y por ello tenemos una lamentable diáspora de empresarios y de emprendedores que debemos frenar», indicó.

«Tenemos que hacer de Maracaibo una ciudad atractiva para la inversión. Es nuestro compromiso: generar bienestar para los ciudadanos. Tenemos la voluntad de hacerlo y podemos lograrlo. Asimismo, queremos que la Alcaldía de Maracaibo sea un espacio para la recuperación de la democracia y la institucionalidad en Venezuela. Por ello la salida física electoral del régimen es una necesidad».

Posición empresarial

Los empresarios reunidos, entre ellos Ezio Angelini, presidente de Fedecámaras-Zulia, Alex Balza, primer vicepresidente del organismo empresarial y José Alberto Morales, coordinador de la Comisión de Salud de la institución se mostraron complacidos con la ponencia del exgobernador Pablo Pérez, así como Eduardo Eulacio, representante del Frente Amplio de la federación y Saverio Lopresti, presidente de Caventt.

Aplaudieron la necesidad de que los sectores público y privado trabajen juntos, para lograr el rescate y desarrollo de Maracaibo. Asimismo, se mostraron deseosos de tener “una unidad sincera, sin heridas y manifestaron la importancia de “vender Maracaibo, porque sabemos cómo está la ciudad, pero tiene potencialidades y deseamos invertir en su desarrollo”.

Señalaron haber tenido en los últimos años suficientes diagnósticos, pero cero propuestas y lamentaron la voracidad fiscal hacia los empresarios, la cual calificaron de escandalosa. También aseguraron que quieren trabajar, quedarse en la ciudad y el país; recuperar la autoestima de los marabinos y recuperar la marca ciudad.

