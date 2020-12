Joe Biden nombrará a su exrival en las presidenciales Pete Buttigieg como secretario de Transporte de EE. UU.

Si la nominación es confirmada por el Senado, el político se convertirá en la primera persona del colectivo LGBT que asuma un cargo en el Gabinete estadounidense

El presidente electo de EE.UU., Joe Biden, confirmó este martes que nombrará a Pete Buttigieg, su antiguo rival en las primarias demócratas, como jefe del Departamento de Transporte.

“Lo nomino como secretario de Transporte porque está preparado para asumir los desafíos en la intersección de empleos, infraestructura, equidad y clima”, publicó Biden en su cuenta de Twitter y caracterizó al candidato como “un líder, patriota y solucionador de problemas”.

Mayor @PeteButtigieg is a leader, patriot, and problem-solver. He speaks to the best of who we are as a nation.

I am nominating him for Secretary of Transportation because he's equipped to take on the challenges at the intersection of jobs, infrastructure, equity, and climate.

— Joe Biden (@JoeBiden) December 16, 2020