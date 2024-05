Padrino López a EE. UU.: «Vayan a casa que aquí resolveremos nuestros asuntos este 28 de julio»

El G/J Padrino López, dijo que estas potencias «declararon su guerra contra Venezuela, misiles cayeron sobre la producción, alimentos, medicinas, educación, sobre los cuarteles. Estamos claros que estamos envueltos en una guerra»

El ministro para la Defensa, G/J Vladimir Padrino López, durante su intervención en la campaña de recolección de firmas, dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), para exigir el levantamiento de las sanciones, señaló que Estados Unidos y sus aliados de la Unión Europea (UE) le han declarado una guerra al país con la imposición de las medidas coercitivas y unilaterales contra el país.

En este sentido el G/J Padrino López, dijo que estas potencias «declararon su guerra contra Venezuela, misiles cayeron sobre la producción, alimentos, medicinas, educación, sobre los cuarteles. Estamos claros que estamos envueltos en una guerra», enfatizó.

Ante esto, recordó que el pueblo de Venezuela y sus soldados tienen en su ADN el anti imperialismo y la lucha independentista. «Aquella lucha que dieron nuestros libertadores hace más de 200 años, no se ha desaparecido ni un gen de que somos libres».

Reiteró en continuar la lucha por la independencia y la soberanía del país, así como «contra todas las formas coloniales de sancionarnos y acorralarnos, secuestrar fondos y divisas. Hay que ver cuánto daño han hecho las medidas ilícitas y extraterritoriales», acciones que declaró como inmorales.

«No he visto algo más inmoral y de doble rasero, que lo que aplica el Gobierno norteamericano en contra de nosotros, ellos dicen que luchan por la libertad y la democracia, pero nosotros si tenemos un proyecto democrático, que tiene gran asidero en nuestra filosofía para apoyar al pueblo», dijo al tiempo en el que cuestionó que el imperio dicte si Venezuela es o no una democracia. «Nosotros no nos chupamos el dedo sabemos cuál es el camino que transitamos».

«Les digo a los gringos vayan a casa que aquí resolveremos nuestros asuntos este 28 de julio en las próximas elecciones. Nosotros venceremos», puntualizó.