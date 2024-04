Violenta represión y detenciones de estudiantes propalestinos en Texas (VIDEOS)

Las autoridades policiales detuvieron en la tarde de este lunes a los estudiantes que se habían reunido en el campus de la Universidad de Texas en Austin para instalar un campamento como parte de una protesta para pedir un alto al fuego en la Franja de Gaza, recogen medios locales.

Hasta el momento se desconoce el número de estudiantes arrestados por los agentes de los organismos de seguridad locales y estatales, incluidos el Departamento de Seguridad Pública de Texas y el Departamento de Policía de la Universidad de Texas. No obstante, una reportera estimó que al menos 20 personas han sido detenidas.

Lea También: Arrestan a una candidata presidencial de EE. UU. durante una protesta antiisraelí (Hay video)

Por su parte, la universidad relató a un periodista que los manifestantes «se enfrentaron físicamente y agredieron verbalmente» a miembros de su personal que intentaron incautar los materiales que tenían los activistas en un campamento instalado en el campus sur de la institución. Al mismo tiempo, mencionó que la mayoría de los manifestantes «no están afiliados a la universidad».

Posteriormente se reportó que la Policía utilizó granadas paralizantes y espray de pimienta contra estudiantes en la Universidad de Texas.

#BREAKING : Several Austin Police officers are entering the encampment and arresting protestors on the UT South Lawn. https://t.co/NbC3Un0LP9 pic.twitter.com/xAhhQDgt5C

El gobernador de Texas, Greg Abbott, advirtió que «no se permitirán campamentos», agregando que, «en cambio, se están realizando arrestos». El Departamento de Policía de la universidad notificó previamente que los manifestantes serían detenidos si no se dispersaban del campus, puesto que su conducta violaba el código penal de Texas.

El derecho a protestar está protegido por la primera enmienda de la Constitución estadounidense, pero no así la libertad para montar campamentos. Asimismo, indican que la protesta de este lunes marca una escalada en las manifestaciones propalestinas que tuvieron lugar en la Universidad de Texas en Austin el pasado miércoles.

En esa ocasión, 57 estudiantes fueron arrestados y acusados de allanamiento de morada. Sin embargo, todos los cargos fueron retirados.

Según The Washington Post, alrededor de 900 personas han sido detenidas en las manifestaciones propalestinas en los campus universitarios en los últimos 10 días, la mayor respuesta policial al activismo universitario en años.

Texas police fire pepper spray at crowd with one student activist having to drench himself in water to try stop the sprays effects.

Students refused multiple dispersal orders, leading police to fire pepper spray and flashbangs to clear the crowd.

pic.twitter.com/7uyhAfnXKZ

— Oli London (@OliLondonTV) April 29, 2024