Difundieron el que sería el último video de Ebrahim Raisi en el helicóptero antes de caer

Irán declaró el lunes cinco días de luto por la muerte, en un accidente aéreo de su presidente Ebrahim Raisi, un ultraconservador en el poder desde hacía tres años y que era considerado uno de los favoritos para suceder al ayatolá Ali Jamenei, líder supremo.

Desde el fin de semana, medios han difundido el que sería el último video de Raisi en el aparato, antes de que cayera.

En la grabación, se ve a Raisi observar a través de la ventana. Con él iban el canciller Hossein Amir-Abdollahian, el gobernador provincial y el principal imán de la región. El helicóptero era un Bell 212 que formaba parte de un convoy de tres aparatos. Los otros dos aterrizaron sin problemas en Tabriz, en el noroeste de Irán.

Sin embargo, de acuerdo con el ministro iraní del Interior, Ahmed Vahidi, el aparato donde iba Ebrahim Raisi, de 63 años de edad, tuvo un «aterrizaje brutal».

El gobierno iraní envió una misión de más de 20 equipos de rescate a explorar la zona, equipados con drones y perros, pero las condiciones climáticas complicaron la operación. El responsable de la Media Luna Roja iraní, Pirhossein Koolivand, advirtió que en la zona donde ocurrió el accidente prevalecen la lluvia y una espesa niebla. Videos de la operación mostraban que la visibilidad era casi nula.

Turquía desplegó 32 socorristas y seis vehículos para participar en las tareas de rescate y Rusia anunció también el envío de 47 especialistas de rescate, vehículos todo terreno y un helicóptero. La Unión Europea indicó que activó «su servicio de cartografía de repuesta rápida CopernicusEMS» para facilitar la búsqueda.

Fue justo un dron turco el que detectó una «fuente de calor» en las montañas de la provincia de Azerbaiyán Oriental, de acuerdo con el reporte de la agencia de noticias turca Anadolu. El gobierno turco compartió las coordenadas con el iraní, que desplegó gente hacia esa zona.

Sin embargo, fue este lunes que los socorristas recuperaron los cuerpos de los pasajeros, que fueron trasladados a Tabriz, gran ciudad del noroeste, indicó la Media Luna Roja.

