Oscar Notz, entre fórmulas y helicópteros

Oscar, cuéntanos cómo empezó todo…

Me llamo Oscar Eduardo Notz Pieretti, mi papá era suizo y mi mamá de Córcega, yo nací el 7 de marzo de 1945 y mi afición por los carros no sé cuándo empezó, a los 10 años fui campeón nacional infantil de natación, a esa edad mi papá me llevó a ver una carrera en Los Próceres, me mandaron por un tiempo a estudiar afuera. Estudié interno en el San José de Mérida, luego me enviaron tres años a Suiza, luego a Inglaterra donde terminé mis estudios comerciales.

Cuando llegué ya estaba el grupo de los que eran mi hermano mayor, Nelson Canache y un grupo de más de la Escudería Los Escarabajos, ahí también me metí con ellos a correr y mi primera carrera fue en Lagunillas de Mérida el año 67, había que correr tres carreras obligatoriamente en novatos y en esa primera carrera yo quedé segundo, en la segunda que fue en los próceres terminé cuarto y la tercera la gané que fue en Valencia en la zona industrial.

Dónde se corría?

No había Autódromo, luego fuimos preparando más los carros, la capota de adelante y de atrás y los guardafangos eran de plástico y los costos se volvieron para mí inaccesibles, entonces salí del carro y se lo quedó Nelson Canache y yo empecé a correr en fórmula, que era más económico y me gustaba mucho más, así empecé a correr en fórmula Ford, tenía 21 años.

Las carreras se hacían en Lagunillas, salíamos el viernes en la noche de Caracas y amanecíamos en Mérida para hacer la revisión técnica con Leopoldo Barboza, que yo me acuerdo que llegamos un poquito tarde y Leopoldo nos reclamó y yo le expliqué que veníamos de Caracas, practicábamos el sábado, corríamos el domingo y en la noche de regreso a Caracas y amanecíamos llegando a Caracas para ir a trabajar.

Era duro pero era una época verdaderamente espectacular, teníamos un fanatismo que no nos paraba nadie, en los 500 km de Maracaibo también era igual, Barquisimeto que era un circuito cerca igual que Valencia, pero Mérida era lejos, era toda la noche rodando para lograr amanecer allá, la última carrera en Mérida fue una carrera de exhibición que ganó Juan Cochesa y fue la última vez que fuimos, era una pista muy peligrosa y no valía la pena correr el riesgo, en 1975 el campeonato de Fórmula Ford lo gané yo.

No tengo recuerdo de cuándo y por qué me gustaban los carros de carrera, desde que tengo uso de razón, se corría en las carreteras y mi piloto favorito era Attilio Cagnasso, él era el piloto y su esposa era el copiloto y en un accidente la esposa se mató, en el año 55 yo tenía 10 años y a mi papá le regalaron tres entradas para ir a la carrera en Los Próceres, entonces fuimos mi papá, mi hermano y yo, cuando yo vi todos aquellos Ferrari y Maserati con los mejores pilotos del mundo en esa época yo no podía creerlo.

Las carreras antes largaban en La Mariposa, yo subía con mi moto y mi cámara para allá a sacar fotos de la largada de la Caracas-Cumaná-Margarita, la Caracas-Bogotá y luego la Bogotá-Caracas, que fue en la que vi el paso de los carros por Charallave, que la ganó Willy Mitchel con un DKW, que era un carrito de 1000 cm³ y le ganó a los carros grandes porque tuvieron problemas y él no tuvo problemas, segundo fue el francés Lino Fayen, que tenía un concesionario Renault en Caracas y llegó de sexto en las 24 horas de Le Mans del 58-59 en la general.

Había gente bien capacitada para correr, había un circuito en Cumbres de Curumo, en el año 60 por ahí donde ganó un arquitecto que se llamaba José Miguel Galia con el Ferrari Testarossa que después fue de Rodrigo Borges, Fernando Baiz y Tito Feijoo y Baiz con Ernesto Piovesan le instalaron un motor americano V8 a ese Ferrari, luego lo fueron modificando hasta que llegó al estado en que lo tenía Tito Feijoo.

Lo habían modificado para que corriera contra el Lola de Henry Hoyos, eso fue una locura, habría sido mejor venderlo original y comprar otro carro, como un Lola, o un McLaren como el de Winston Chebly, también estaba Julio Pola con otro Ferrari, yo tengo fotos de cuando corríamos en Mérida yo con mi Volkswagen y con nosotros estaba corriendo un fórmula, una locura, porque había que reunir suficientes carros.

Luego llegó el Pelón Capriles y logró hacer el milagro de traer 12 Fórmula Ford, eso fue el comienzo porque al principio fueron los Fórmula V, que era un carrito barato para correr con motor Volkswagen, tren delantero de Volkswagen, caja Volkswagen y andaba más o menos, yo corrí uno varias veces y era simpático pero no tuvo el éxito que tuvo la Fórmula Ford.

Tengo entendido que la primera carrera de Fórmula Ford en el país fue aquí en Maracaibo, en la Circunvalación Uno…

Correcto eso fue Maracaibo

Usted corrió ahí?

No, yo tenía un Volkswagen que después salí de él y me compré un Lotus 51 de Fórmula Ford, que era del Cunaguaro Suárez, después salí del Lotus y compré un Titán, que estaba chocado, lo reparé y lo vendí y compré un Titán nuevo, que fue con el que terminé en el equipo Marlboro, en el 74 entré en el equipo que era con Francisco Romero, Ernesto Soto y yo y en los amarillos Greco eran Bobby Dennett, Juan Cochesa y mi hermano Armando, todos con Titán.

En el año 76 ya todo se había acabado y logré una ayuda de la Gobernación del Distrito Federal, con el doctor Diego Arria y Cadafe y me fui a Inglaterra a correr, era Fórmula Ford 2000, que era una categoría que tenía un año de creada y era un tiro al piso, era económica y con buenos carros, yo quería correr Fórmula Tres pero era prohibitiva, en cambio esa categoría fueron 20 Carreras y fue una experiencia, porque el clima era inhóspito y los circuitos desconocidos, estabas por largar y de pronto empezaba a llover…

Era ultra competitivo, porque cada participante tenía la ambición de llegar a Fórmula 1, y me fue bien, gané tres carreras, tuve récord de vuelta también, el año siguiente quería correr en Fórmula Tres pero no conseguí ayuda y tuve que rifar mi titán y vender mi carro de calle para poder volver a correr con el mismo auto del año pasado pero ya era un carro que tenía 20 Carreras encima y el chasis había perdido rigidez, y eso acabó ahí.

Después llegué a Venezuela y dije bueno qué hago? ya no puedo correr más, entonces Ernesto Soto y Francisco Romero lograron comprar un Porsche y al siguiente año me invitaron a correr con ellos las 24 horas de Daytona de 1979 y a las tres de la mañana salió una biela por el bloque mientras yo estaba manejando y ahí termino la carrera, íbamos de primeros en la categoría y esa fue mi última carrera, ahí fue cuando se me ocurrió hacer el curso de helicópteros y conseguí que era mi fórmula del aire y fue una maravilla, pasé 40 años volando hasta el año 2014 que fue cuando me retiré.

Con qué famosos corrió?

Yo corrí en Inglaterra con pilotos que después llegaron a la Fórmula 1, por ejemplo Tiff Needel, Nigel Mansell, había gente como Rory Byrne, que era del equipo Toleman con el que yo corrí y que después pasó a Fórmula 1, después corrí en un campeonato que era en Holanda, Bélgica, Luxemburgo e Inglaterra y ahí quedé segundo en ese campeonato, pero no conseguí patrocinante y todo terminó ahí. Corrí tres veces los 500 km de Maracaibo, en el 66 como jefe de Pits, con un Volkswagen escarabajo en el 68 y en el 69 con un Aztec. En el 69 me explotó el motor del Aztec. Para mí el mejor piloto que hubo en las carreras en Venezuela fue Bobby Dennett y correr contra él con el mismo carro fue un honor así me ganara.

Cuál fue su última carrera?

En el año 94 corrí las seis horas de Bogotá con un Renault 21 turbo que compró Antonio Betancourt, en el 87 participé en las tres horas de Turagua con Bernardo Abend en un Chevette, total que corrí en Volkswagen desde el 67 hasta el 71, después fórmula desde el 71 hasta el 75 en Venezuela, después en el 76 y 77 corrí fórmula en Inglaterra y Europa, corrí rally con Renault en el 78 y el 79 y tuve una gran cantidad de accidentes, en el 79 las 24 horas de Daytona con Francisco y Ernesto, luego las tres horas de Turagua y San Carlos con Bernardo Abend en el 87, en el 94 las seis horas de Bogotá, y esa fue la última carrera de mi vida, después fui piloto de helicópteros en Cadafe desde el año 87 hasta el 94, luego con una compañía inglesa y del 2004 al 2014 con el Grupo Cisneros.

Gracias Oscar!

Salvador Fazio