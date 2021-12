Revelaron retratos hablados de los presuntos responsables de atentado en Cúcuta

A través de los retratos hablados tienen identificadas plenamente a varias personas que tendrían relación con «un elemento que fue encontrado y que será determinante en la investigación»

Este miércoles, la Policía Nacional de Colombia dio a conocer los retratos de los hombres que estarían tras las dos explosiones que hubo el 14 de diciembre en el aeropuerto Camilo Daza, de Cúcuta, Norte de Santander, que causaron la muerte de dos policías.

El director general de la institución, el general Jorge Luis Vargas, también indicó que hay una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita ubicar a los presuntos responsables del acto terrorista.

Se trata de tres retratos hablados

«Tenemos tres retratos hablados. Ya construimos una hipótesis. No la puedo revelar aún, se está manejando al interior del grupo élite de investigación de explosiones con el grupo antiterrorismo de la Policía, hay avances importantes que creemos que nos van a llevar a esclarecer totalmente lo ocurrido», indicó al respecto el general Vargas.

Dijo que tienen ya identificadas plenamente a varias personas que tendrían relación con «un elemento que fue encontrado y que será determinante en la investigación» reseñó El Tiempo.

Frente al grupo que estaría tras el ataque, el presidente Iván Duque habló de la disidencia 33 de las FARC.

El director de la Policía añadió: «El Gaor 33 ha cometido varios hechos en la ciudad de Cúcuta, es la forma en la que delinque este grupo narcotraficante. Sabemos que alias Jhon Mechas está Venezuela. Ya tenemos una secuencia de eventos y la mayoría de los hechos que han sucedido en el área urbana, metropolitana y semirural han estado dirigidos por ‘Jhon Mechas’»,

El general reiteró que gran parte del Gaor 33 está en Venezuela y que allí se reúnen con narcotraficantes de otras partes del mundo «y desde allá está dando las órdenes».

Asimismo, indicó que los dispositivos usados en la explosión que se asemejan a los usados en atentados anteriores de esta disidencia.

Sobre la identidad del civil que también falleció con las explosiones, Vargas dijo que se avanza en el tema. «Ya hay datos técnicos, vamos muy avanzados», refirió.

El director de la Policía también respondió a la denuncia que hizo este miércoles la esposa de uno de los intendentes que murieron en las explosiones.

Belkys Báez, esposa del intendente Bareño, habló con W Radio y explicó que él no contaba con los equipos adecuados para desactivar la bomba.

«No firmaron las cartas para entregarles equipos, porque no habían equipos. El robot estaba dañado, el traje no lo tenían y no sé a quién le corresponde decidir cuándo entregarles dotación. Pero todo eso ahora es tema de investigación», dijo Báez.

Al respecto, Vargas respondió que él estuvo con los dos uniformados hace 15 días, cuando fueron reconocidos en la Noche de la Excelencia Policial.

«Tenían los elementos, estaba el robot, estaban los ganchos, estaba el cañón de agua. Estamos revisando lo que pasó porque estaban todos los elementos que se requieren para ese tipo de eventos», manifestó.