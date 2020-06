Policías en EE.UU. lanzan gas lacrimógeno contra manifestantes (+VIDEO)

La acción obligó a la Policía de Richmond a emitir disculpas y el alcalde expresó su deseo de disculparse “en persona” y “escuchar” a los marchantes

EE.UU. – En Richmond (Virginia, EE.UU.) la Policía lanzó gas lacrimógeno contra un grupo de manifestantes arrodillados y con las manos levantadas que acababan de participar en una marcha pacífica por el centro de la ciudad, informaron medios locales.

Este 1 de junio, varias personas se reunieron cerca del monumento al genera sudista Robert E. Lee, una media hora antes del inicio del toque de queda en la ciudad, dispuesto a partir de las 20:00 de la hora local. De repente, un grupo de policías que patrullaba ese sector, comenzó a disparar la sustancia sin previo aviso, tal y como muestra un video registrado por testigos en la escena.

La acción obligó a la Policía de Richmond a emitir una disculpa. “Lamentamos haber tenido que dispersas el gas”, escribió ese departamento policial en Twitter, dirigiéndose a los manifestantes pacíficos y argumentando que fue necesario porque algunos de los agentes habían sido bloqueados por participantes violentos.

El jefe de la Policía local, William Smith, también se excusó por lo que calificó de “acción injustificada” y aseguró que, tras la revisión de diversos materiales audiovisuales, se suspendió a los uniformados involucrados. “Serán disciplinados, porque sus acciones estuvieron fuera de los protocolos del departamento y se dieron instrucciones”, dijo.

Por su parte, el alcalde de Richmond, Levar Stoney, expresó su deseo de disculparse “en persona” y “escuchar” a los miembros de la marcha pacífica, por lo que los ha convocado este martes al Ayuntamiento. “Las palabras no pueden corregir esto y las palabras no pueden restaurar la confianza rota esta noche, solo las acciones. Solo la acción reparará esta comunidad”, declaró Stoney.

Video of the tear gas spreading through crowd during #richmondprotest / #GeorgeFloydprotest in Richmond. pic.twitter.com/ohLxZrOOeF

— VPM (@myVPM) June 1, 2020