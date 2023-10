Ivanka Trump testificará en el juicio por fraude en la Organización Trump

«La Sra. Trump sigue vinculada personal y profesionalmente con la Organización Trump y otros acusados, y puede ser llamada como persona que está bajo su control», argumentó la fiscal, Letitia James, una formulación criticada por los abogados defensores

Ivanka Trump, la hija mayor del expresidente de EE. UU. Donald Trump (2017-2021), tendrá que testificar en el juicio por fraude empresarial en la Organización Trump contra su padre y dos de sus hermanos, según dictó este viernes el juez que preside el caso.

Ivanka, que trabajó en la empresa de los Trump hasta enero de 2017, estuvo inicialmente acusada en el caso pero fue luego eximida por una corte de apelaciones, y al inicio del juicio fue incluida en la lista de potenciales testigos de la Fiscalía de Nueva York.

Los abogados de Ivanka habían intentado que ella no fuera llamada a testificar, argumentando que los fiscales estatales no tenían jurisdicción sobre ella y además que ya no vive en Nueva York, pero el juez, Arthur Engoron, rechazó este viernes su solicitud.

Engoron dijo que la antigua ejecutiva «claramente se ha permitido el privilegio de hacer negocios en Nueva York», citando documentos que muestran que tiene propiedades y vínculos empresariales con el estado, recoge el diario The Guardian.

Los fiscales han argumentado que la llamarán porque tiene «conocimiento personal indiscutible de hechos relevantes para las alegaciones» contra los acusados en el caso.

«La Sra. Trump sigue vinculada personal y profesionalmente con la Organización Trump y otros acusados, y puede ser llamada como persona que está bajo su control», argumentó la fiscal, Letitia James, una formulación criticada por los abogados defensores.

El juez, no obstante, señaló que Ivanka no debería ser llamada como testigo antes del próximo miércoles para que tenga tiempo de recurrir esta decisión, en caso de que quiera ejercer ese derecho.

El expresidente es testigo clave en la lista de ambas partes pero se desconoce cuándo será llamado; desde el inicio del proceso a principios de octubre han declarado varios profesionales que trabajaron o colaboraron con la Organización Trump.