Incendio masivo en una de las instalaciones de Huawei en China (+videos)

El fuego se produjo en un edificio en construcción de la empresa, ubicado en la ciudad de Dongguan

Un enorme incendio se ha producido este viernes en una de las instalaciones del gigante de telecomunicaciones chino Huawei, ubicada en la ciudad de Dongguan.

En las imágenes del suceso se pueden ver columnas de humo denso provenientes de los pisos superiores del edificio.

Inicialmente se reportó que el incendio se produjo en un laboratorio de investigación de Huawei que lleva a cabo pruebas para antenas 4G y 5G. No obstante, posteriormente, el gobierno local informó que se trata de un edificio que aún está en construcción, recoge el periódico Global Times.

One of Huawei’s buildings in Dongguan was seen ablaze. The building, reported to be a research laboratory of Huawei, is confirmed to be a building still in construction, the local government of Dongguan said. https://t.co/XYl5b9m1e7 pic.twitter.com/AD4P1tOvXE

— Global Times (@globaltimesnews) September 25, 2020