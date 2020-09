¡Espeluznante! Explosión de camión de combustible dejó 23 personas muertas en Nigeria (+video)

El presidente nigeriano Muhammadu Buhari indicó que 23 personas, incluido estudiantes, murieron el miércoles cuando un camión que transportaba combustible volcó y se incendió en una carretera muy frecuentada en el centro de Nigeria

El líder nigeriano urgió a los conductores a respetar las medidas de seguridad para evitar nuevos dramas.

Lea también: ¡Otra explosión en el Líbano! Estalló un edificio que funcionaba como depósito de municiones (+video)

El accidente ocurrió cuando los frenos del camión fallaron y el conductor perdió el control en la carretera que atraviesa Lokoja, la capital del estado de Kog, uno de los 36 estados de Nigeria.

Numerosos vehículos, incluido un autobús con estudiantes, se quemaron en el incendio provocado por el camión.

#Nigeria A tanker accident, which resulted in fire, has killed many people in #lokoja , Kogi State. Among those burnt to death are school children, traders and pedestrians along Lokoja-#AbujaRoad #Video #Nigerians #nigeriannews pic.twitter.com/StLOiRQQ3a

— Vivek Bajpai विवेक बाजपेयी (@vivekbajpai84) September 23, 2020