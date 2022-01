Estos son los precios de las visas que otorga Estados Unidos este 2022

Las personas que tengan en planes hacer el trámite deberán pagar, según el tipo de visa que soliciten, desde 15 hasta 160 dólares. El medio digital mexicano Vive USA aclaró que el pago es para hacer la solicitud y esto no garantiza que se conceda la autorización

El Servicio Oficial de Citas de Visas del Departamento de Estado de Estados Unidos no modificó los precios para tramitar las solicitudes de trabajadores, estudiantes y turistas para este año.

Las personas que tengan en planes hacer el trámite deberán pagar, según el tipo de visa que soliciten, desde 15 hasta 160 dólares. El medio digital mexicano Vive USA aclaró que el pago es para hacer la solicitud y esto no garantiza que se conceda la autorización.

Vive USA publicó la siguiente lista con los precios establecidos para cada tipo de visa que ofrece el gobierno de Estados Unidos:

Visas de 265 dólares:

(K): Prometido(a) o cónyuge de un(a) ciudadano/a estadounidense: la visa de prometido K-1 pueden solicitarla personas extranjeras comprometidas con un ciudadano estadounidense si tienen planes de mudarse y casarse dentro de Estados Unidos, en un plazo de 90 días posteriores a su llegada al país.

Una vez que se obtiene esta visa, el consorte extranjero puede obtener un estatus de residente permanente otorgado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.

Visas de 205 dólares

(E1): Ciudadano de país con el cual Estados Unidos ha firmado tratados.

(E2): Ciudadano de país con el cual Estados Unidos ha firmado tratados y que hubiera realizado inversiones significativas en territorio estadounidense.

(E3): Australianos con especialidades profesionales.

Visas de 190 dólares

(H) Trabajador/empleo temporal o pasantes: la H2-A es para puestos de empleos temporales en agricultura. La H-2B está pensada para trabajadores no agrícolas como en las áreas de jardinería, construcción y limpieza.

(O) Personas con capacidades extraordinarias: personas con habilidades o logros extraordinarios en las ciencias, artes, educación, negocios o deportes. Deberán comprobar sus logros con premios, reconocimientos internacionales o publicaciones.

(P) Atletas, artistas y animadores: para artistas, intérpretes o trabajadores de intercambio que hagan una presentación étnica, folk, cultural, musical, teatral o artística tradicional.

(Q) Visitante de intercambio cultural internacional: intercambio cultural en una escuela, museo, negocio u otro establecimiento cultural.

(R) Trabajador religioso: si eres ministro, sacerdote o trabajador de una asociación religiosa puedes solicitar una visa especial para viajar a Estados Unidos. La visa R tiene dos años de vigencia y se puede pedir si la organización a la que perteneces tiene una contraparte legal no lucrativa en la Unión Americana.

(L) Empleado transferido dentro de su empresa: corresponde a trabajadores que serán transferidos a Estados Unidos por su compañía.

Visas de 160 dólares

(B1/B2) Visitante: negocios, turismo, tratamiento médico: Es para hacer compras, turismo, visitar amigos o parientes, también para obtener tratamientos médicos. Sirve para asistir a convenciones científicas, educacionales, profesionales o a una conferencia con fecha específica.

(C) Tránsito: quienes solo quieren cruzar el territorio de Estados Unidos o hacer escala deben contar con una visa de tránsito C. “El tránsito inmediato y continuo se define como una salida rápida del viajero sin privilegios ni actividades durante su escala”, señala el Departamento de Estado.

(D) Miembro de tripulación: los miembros de tripulaciones de aviones o cruceros pueden tramitar esta visa si tocarán tierra en Estados Unidos, como una escala de parte de su trabajo. La puede solicitar el personal esencial para el funcionamiento del avión o del barco como pilotos, auxiliares de vuelo, capitanes, marineros e ingenieros.

(F) Estudiante académico: la visa F-1 es para estudiantes extranjeros que deseen inscribirse en un programa de estudios académicos, ya sea en un colegio o universidad. Es válida para cualquier nivel. Esta visa también está disponible para quienes cursarán estudios de inglés en Estados Unidos como segundo idioma.

(M) Estudiante no académico/técnico: la visa M-1 es para aquellos estudiantes que se inscriben en programas vocacionales, que son más cortos que los universitarios y no tienen un valor académico. Como cursos de cocina y habilidades culinarias, cosmetología, yoga, baile, cursos no académicos de fotografía.

(I) Medios o periodistas: es para ser empleados de revistas, periódicos, televisión y radio. Reporteros, traductores, editores, analistas y presentadores son elegibles. Las personas que brindan servicios netamente técnicos no están considerados bajo esta categoría.

(J) Visitante de intercambio: es para los extranjeros participantes en programas de intercambio. Están diseñados para promover el intercambio de personas, conocimiento, y habilidades en los campos de la educación, artes y ciencias. Son elegibles estudiantes de todos los niveles académicos.

(TD/TN) Profesional del TLC: entre los profesionistas elegibles para trabajar con empleadores estadounidenses están los contadores, ingenieros, abogados, farmacéuticos, científicos y maestros. Quienes no se encuentren en la lista de trabajos del anterior Tratado de Libre Comercio o no cuenten con una oferta de empleo por parte de un estadounidense, deberán conformarse con solicitar un visa H-2A o H-2B.

(T) Víctima de trata de personas: el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos dice que se trata de un beneficio temporal que permite que algunas víctimas de una forma severa de trata humana permanezcan en Estados Unidos durante hasta un máximo de cuatro años solo si ayudan con la investigación.

(U) Víctima de actividad delictiva: Estados Unidos otorga esta visa para personas víctimas de crímenes violentos en su territorio, para protegerlas mientras se realizan las investigaciones del delito. La visa U también puede proteger a la familia de la víctima. Es fundamental que el solicitante esté dispuesto a ayudar a las autoridades con declaraciones y datos que fortalezcan la investigación.

Visas de 16 dólares:

Pago para un ciudadano mexicano menor de 15 años que solicita visa de Visitante (B1/B2): los mexicanos menores de 15 años de edad tienen la opción de pagar una cuota reducida de solicitud de visa equivalente a 16 dólares, pero deben cumplir con uno de los siguientes requisitos:

1.- El padre o tutor es mexicano y solicita una visa B1/B2 al mismo tiempo.

2.- El padre o tutor es mexicano y cuenta con una visa de 10 años de validez.

Vive USA recordó que las autoridades estadounidenses informan que si se pagan 16 dólares por la visa de un menor de edad el permiso tendrá validez por 10 años o vencerá al cumplir 15 años de edad, lo que ocurra primero. Si decide pagar la cuota total de 160 dólares, la visa será válida por 10 años a partir de la fecha de expedición.