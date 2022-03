Bomberos lograron controlar incendio en edificio de central nuclear en Ucrania

Zaporizhia es el nombre de la central nuclear en Ucrania, está ubicada en la ciudad de Energodar, a orillas del embalse Kakhovka. Está habilitada con seis reactores y tiene una capacidad total de 6.000 MW

Los bomberos ucranianos lograron controlar este viernes el incendio que se produjo en un edificio usado para entrenamiento y formación aledaño a la central nuclear de Zaporizhia, la más grande de Europa, informó una fuente oficial.

El Servicio de Emergencias de Ucrania señaló que el fuego en el edificio de formación de la planta fue extinguido a las 06:20 hora local (04:20 GMT) y agregó que no se registraron víctimas ni heridos.

«A las 06H20 (04H20 GMT), el fuego en (…) la planta nuclear de Zaporizhia en (la ciudad de) Energodar quedó extinguido. No hay víctimas», detalló el Servicio de Emergencia ucraniano en su cuenta de Facebook.

🚨🇺🇦🇷🇺 Right now there is shooting on the territory of the nuclear power plant. #Ucrania #Kyiv #Putin #Russia #Rusia #Ukraine #BREAKING #ULTIMAHORA pic.twitter.com/BnFU5Jt686

Las autoridades ucranianas indicaron que los niveles de radiación en la planta nuclear no reportan alteraciones y la seguridad de las instalaciones está garantizada tras el incendio que comenzó entre la medianoche del jueves y los primeros minutos del viernes.

La central nuclear de Zaporizhia está ubicada en la ciudad de Energodar, a orillas del embalse Kakhovka. Está habilitada con seis reactores y tiene una capacidad total de 6.000 MW.

De acuerdo con medios de comunicación, el incendio tuvo su origen en el marco de un enfrentamiento entre militares ucranianos y soldados rusos en las cercanías de las instalaciones y uno de los cohetes impactó contra el edificio administrativo de la planta.

El ministro de Relación Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, culpó a Rusia por el incendio a través de su cuenta en Twitter.

«El ejército ruso está disparando desde todos los lados contra la central nuclear de Zaporizhzhia, la planta de energía nuclear más grande de Europa. El fuego ya se ha desatado. Si explota, ¡será diez veces más grande que Chernobyl!», dijo.

Russian army is firing from all sides upon Zaporizhzhia NPP, the largest nuclear power plant in Europe. Fire has already broke out. If it blows up, it will be 10 times larger than Chornobyl! Russians must IMMEDIATELY cease the fire, allow firefighters, establish a security zone!

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 4, 2022