Laporta desvela en rueda de prensa los números rojos en el Barça (+video)

Las dos horas de comparecencia de Laporta han dado para mucho, pero sobre todo para conocer la última actualización de la durísima crisis económica que atraviesa el Barça, con 1350 millones de deuda (desglosada en 617 millones de deuda bancaria, 389 millones de jugadores, 56 compromisos espai barça, 90 millones de litigios, 40 millones de abonados que no se cobrarán y 79 de derechos de televisión avanzados).

Esos son los números dramáticos que ha presentado Joan Laporta y a los que está atado el conjunto azulgrana.

Además, el presidente ahondó en los límites salariales que tan desbordados tiene el club y denunció las comisiones que la auditoría, que se hará pública en septiembre y sigue descubriendo cosas, se está encontrando: “Se han pagado comisiones importantes a intermediarios, no a agentes, que consideramos impropias y que han producido efectos calamitosos para la economía de la entidad. Por ejemplo se pagaron ocho millones por un fichaje de 40. Otra persona en Sudamérica cobraba ocho millones de euros por detectar jugadores”. Eso sí, recalcó su optimismo a pesar de la difícil realidad actual en Can Barça.

Números y acciones que desembocan en Bartomeu, que ha sido objeto de durísima respuesta por parte de Laporta, que ha dejado sobre la mesa la opción de acabar pidiendo responsabilidad legal por la gestión de la pasada Junta. Messi, por supuesto, también ha sido protagonista de la comparecencia.

Conclusión final:

«Empieza una nueva era. Las perspectivas a corto plazo son complicadas, pero a medio plazo son magníficas. Solo podemos lograrlos con compromiso. Me ha gustado la reacción del vestuario y estoy seguro que será una tónica durante toda la temporada. Ha sido una reacción muy barcelonista, empezando por el cuerpo técnico. Todos los jugadores están más motivados que nunca y lo sabemos por los capitanes, que lucharán para que la temporada sea exitosa. El domingo se demostró que los barcelonistas tienen ganas de fútbol y de ver un equipo que lucha y juega bien».

Venta de jugadores con posible mercado:

«El objetivo de reducir 200 millones en salarios ha variado. Vamos a apostar por La Masía que nos permitirá entrar en el modelo que queremos. No contemplamos la venta de jugadores con un alto valor de mercado, salvo que no entren en los planes de la dirección deportiva».

Su saludo de despedida con Messi:

«No se pitó a Messi en el Camp Nou, lo que pasa es que el público defiende el Barça y sabe de la unidad que necesita el equipo. En unas negociaciones que las dos partes esperábamos que fructificaran y no salió, hay un disgusto mutuo, y personalmente l tengo la misma estima que le tenía, una lástima que esto no acabara como queríamos».

Pjanic, Umtiti, Coutinho, Collado, fuera de la convocatoria:

«Son decisiones deportivas, luego está la versión de la interpretación, si les quisiéramos vender lo mejor sería que jugaran para que les vieran. Decisiones deportivas únicas y exclusivamente».

Posibles fichajes:

«Con la regla 1-4 si liberamos 100 millones, tendremos 25, de momento, vemos a la plantilla muy motivada, Koeman está contento y está viendo con qué jugadores cuenta y con quienes no. El mercado no se cierra hasta el 31 de agosto, ahora con el tema de CVC habrá equipos que tengan más masa salarial… tienen que salir para que puedan entrar».

Las últimas horas vividas de Messi en París:

«Pienso que ha sido una relación exitosa que ha durado muchos años y que al final se ha ido deteriorando, hemos avanzado el postmessi dos años. Su presentación ha sido con sensaciones contradictorias, como todos los barcelonistas, hubiera preferido verlo en el Barça aunque hemos tomado la decisión correcta porque el Barça está por encima de todos. Le deseo lo mejor, me gusta verlo feliz, se lo merece y ahora quizá seremos rivales y como rivales tenemos que encajarlo».

De haber sabido estas cifras se habría presentado y como se presenta el futuro:

«Sabíamos que estaba mal y era preocupante, pero tanto mis compañeros como yo teníamos un plan y tenemos una moral muy alta y más viendo al equipo ayer, convencido de que se han tomado las decisiones que se debían tomar, nos sentimos fuertes y convencidos de que vamos a revertir la situación, no nos asusta, nos motiva, porque el reto es muy grande y seremos capaces de revertirlo, soy optimista. Todos nos apretamos el cinturón, en un par de años la economía del club estará saneada».

Dimisión Llopis y sus palabras sobre Florentino Pérez y la marcha de Messi:

«No tengo nada que decir, no era directivo, mejor que no diga nada».

Espai Barça:

«El proyecto se ha vuelto obsoleto, se está rehaciendo, se han buscado soluciones con las ingenierías para que esto no sea un problema, hay variaciones».

Los salarios de los jugadores:

«En estos momentos estamos trabajando, los jugadores tienen un salario fijos y unos bonus, todo esto se está racionalizando, algunos jugadores como Piqué, en el que lo mas claro era una reducción para poder inscribir a algunos jugadores, nos ha permitido realizar esta inscripción, en los otros casos se está contemplando un aplazamiento o una reducción de los bonus, se está viendo predisposición, y la idea es reestructurándolo todo en toda la plantilla, ya hubo una reducción por el covid y aquello sí fue una reducción, se ha pedido una segunda reducción y la respuesta ha sido de sorpresa».

Una posible SAD:

«Todo es dramático pero tenemos buenas noticias. Hay un plan estratégico sustentado en la credibilidad y experiencia que tenemos. Acabamos de conseguir 560 millones para reestructurar la deuda, a un 1,9% de interés y eso es una buena noticia. -Tenemos 17 inversores interesados en el Barça Studios. Ya tenemos 5 propuestas para sponsor principal. Igual que veo al equipo motivado a mostrar su valía, en el equipo directivo, también. Hemos presentado un plan estratégico que los interlocutores creen. Tenemos claro que el Barça ha de ser propiedad de los socios, siempre será propiedad de sus socios».

Las palabras postpartido de Jordi Alba:

«Estamos satisfechos, hemos resuelto con Piqué esta gestión y quiero agradecerle la predisposición, Piqué no solo es un jugador de fútbol, es un jugador de club, ha hecho un acto que es muy admirable y que no todo el mundo lo hace y ha permitido inscribir a jugadores. Sobre Jordi Alba, tiene razón, contactamos con su agente el 24 de marzo y se habló de este tema, y el 8 de julio recibió una carta, entiendo a los jugadores, estamos en una situación dramática y hay que buscar situaciones de este tipo y todos se están portando muy bien. Harán un acto de servicio al club y cuando podamos se lo recompensaremos».

Consecuencias a la carta de Bartomeu:

«Es precipitado adelantar las acciones que tomaremos. Primero hay que ver qué responsabilidades hay que depurar. En la carta veo intentos de escapar a la responsabilidad y nadie va a escapar a ellas».

La carta de Bartomeu:

«He recibido la carta de Bartomeu, la ha querido hacer pública, lo respeto, y después de leerla atentamente está llena de mentiras, con un esfuerzo de justificar lo injustificable, punto por punto es un ejercicio de desesperación, aprovecha un momento de convulsión del barcelonismo. No comparto las cuentas que hace. Dicen que no son responsables del ejercicio 2020-2021 y son responsables hasta marzo del 2021. Las cuentas que se cerraron son su responsabilidad. Esto ya lo he vivido en el pasado. Reiteran una mentira. En el club estaba institucionalizado que si repites una mentira se convierte en realidad. Insiste en que mi gestión dejó resultados negativos, cuando un juzgado dejó claro que no. Todo esto provoca una situación económica y patrimonial dramática».

«La venta del Barça Corporate es otraa mentira. A ello le suman los ingresos por la Superliga y el acuerdo de LaLiga con CVC. Esto es el cuento de la lechera. Ya es grave que un presidente del Barça rompa la confidencialidad de los contratos, porque eso resta credibilidad».

«Dice que hemos perdonado a Neymar 16,7 millones. Es mentira y le recuerdo el daño que hizo el ‘caso Neymar’. Hizo un pacto vergonzoso con la Fiscalía que condenaba al Barça por dos delitos fiscales por primera vez en la historia del club, para lograr que Bartomeu quedara exonerado. Nos hemos encontrado cuatro demandas con Neymar. Una de 10,2 millones no se podíaan reclamar, porque estaba prescrita por inacción de la junta de Bartomeu. Pensamos que lo mejor era que las dos partes renuciaran a todas las pretensiones. Son 16.7 a camio de 53.6 que renunciaba Neymar. Creo que es positivo para el Barça».

«También es mentira que los salarios se dispararan para poder competir con los clubs-estado y la Premier. Se gastan de manera desproporcionada y a la velocidad de la luz los 220 millones del traspaso de Neymar. Ahí se dispararon los salarios. Habría que haber cambiado el modelo e invertir en la Masia, haciendo unas inversiones más proporcionadas, con más lógica deportiva».

«En cuanto al Espai Barça, o explica que una parte de socios tienen que pasar de primera a tercera gradería.La renovación del stadi con la asistencia periódica de más de 80.000 personas es poco viable y comporta unos riesgos inasumibles. Hay falsedades claras. El proyecto está infravalorado. El Johan Cruyff estaba presupuestado en cuatro millones y ha costado 20 millones . Hay informes que demuestran que no se estaba invirtiendo en el mantenimiento de las instalaciones. Ahorraban en mantenimiento, pero ahora las reparaciones urgentes cuestan más. Nos costarán alrededor de 8 millones. Estamos rehaciendo el proyecto para que sea viable y no afecte a los socios. Estamos en disposición de presentar el calendario, empezando por presentar en asamblea la financiación. Si se aprueba podremos empezar las obras en verano del 2022».

«Bartomeu es consciente de que ha habido irregularidades y dice que se ofrece a buscar soluciones, es triste como se envía una carta llena de mentiras, con 8 puntos muy claros, 8 mentiras por parte de una persona que es presidente de una junta directiva que ha llevado el club a la ruina, intentando justificar lo injustificable».

Sobre la presencia de la afición en el Camp Nou: «Fueron correspondidos por el equipo, estamos en un contexto que no tenemos que dejar de decir que el barcelonismo está convulso, el mejor jugador de la historia del Barça ha abandonado el equipo y había un ambiente de ganas de que empiece una nueva era, y se demostró de que el Barça está por encima de todos. El público animó y el equipo respondió dejándose la piel».

«El Barça tiene un patrimonio neto negativo de 451 millones de euros. Nos ha obligado a trabajar para mostrar a nuestro creditores que el club es viable. Hemos tenido que demostrar credibilidad. Tenemos un fondo de maniobra negativo de 553 millones. Es la diferencia de lo que debemos y nos deben. La deuda bancaria se ha elevado a más de 600 millones».

«Teníamos unas expectativas antes de la due Dilligences. Tenemos pérdidas de 468 millones y ya las hemos presentado en LaLiga. El impacto covid es de 91 millones. El Barça tiene un patrimonio negativo neto de 491 millones, es muy delicado porque nos ha obligado a trabajar con los auditores para que nos crean que hay una empresa trabajando y contar con la credibilidad de los auditores».

«Nos hemos encontrado con dinero adelantado con un nueve por ciento de interés. Con el refinanciamiento de 560 millones, al uno por ciento, nos ha permitido asumir la situación».

«Nos hemos encontrado una política salarial económica errónea, que genera muchos perjuicios, es lo que dicen los expertos de la pirámide invertida, los jóvenes contratos muy cortos y los veteranos muy largos; Nos encontramos con unas obras urgentes en el Camp Nou y eso lo encontramos en un informe de 2019 que advertía de peligro para el público. Eran 19 patologías que han costado 1,1 millones. Gracias a esta actuación pudimos abrir ayer el Estadi. Si hubiera habido partido antes, no hubiéramos podido jugar en el Camp Nou, porque no podíamos poner en riesgo a la afición».

«Quiero poner en contexto situaciones y explicar lo que nos hemos encontrado en el club. Nos encontramos con unos números que querría exponer de manera que se entienda. Lo primero que tuvimos que hacer es pedir un crédito puente de 80 millones, porque sino no podíamos pagar las nóminas».

