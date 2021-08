Messi: «No estaba preparado para irme del Barça… es el momento más difícil de mi carrera» (video)

Leo Messi se ha despedido del Barcelona. Lo ha hecho a través de una rueda de prensa y acompañado de su familia, sus compañeros de equipo, algunos amigos y de los 35 títulos que ha conquistado con el primer equipo culé.

Durante un rueda de prensa que ha sido emotiva, difícil, muy dura, histórica, el que fuera capitán azulgrana ha puesto fin a su trayectoria como jugador del Barça después de casi 21 años y 17 temporadas en la máxima categoría. La institución catalana y él, arrancan una nueva era.

Al argentino le ha costado comenzar a hablar. Emocionado, ha arrancado a llorar. Se ha tenido que tomar un tiempo para comenzar a despedirse del Barcelona.

Ha iniciado la rueda de prensa con un breve discurso, después del cual ha respondido a las preguntas de los cientos de periodistas que estaban en el Camp Nou.

El excapitán ha insistido en que no estaba preparado para dejar el Barça. No se lo esperaba: estaba decido a seguir: «Es el momento más difícil de mi carrera deportiva. Cuando me lo dijeron me bloqueé. Ha sido una jarra de agua fría. He tenido momentos duros y difíciles, pero este…. Siento mucha tristeza, no me lo esperaba. Siempre fui de frente. Siento tristeza. Aún estoy asimilándolo. Hice todo lo que pude por seguir».

Media paga

«Me bajé la ficha a la mitad. Yo quería quedarme. El año pasado lo tenía decidido, pero éste no. Y nadie me pidió nada más. No se pudo hacer. Estaba todo arreglado, pero por el tema de La Liga no se hizo. El club tiene una deuda muy grande y no quiere endeudarse más. Escuché muchas cosas que no son verdad. Yo quería continuar. Estaba todo acordado».

El excapitán ha aclarado, no obstante, que no tiene ningún problema o le guarda rencor a JavierTebas.

«El club tiene una deuda muy grande y no quiere endeudarse más»

La Champions, la obsesión de Messi

Siempre con la voz entrecortada por la emoción, Messi ha destacado el día de su debut como el recuerdo más importante de su larga y fructífera trayectoria y esperó que la gente recuerde cómo ha sido como persona además de como jugador. Ha repetido que no tiene el futuro claro, pero ha aseverado que espera que la gente entienda que se pueda a ir a un equipo competitivo, aunque ha afirmado en que no lo tiene cerrado con el PSG : «Es una posibilidad. Cuando todo se supo, recibí muchas llamadas. La gente me conoce. Quiero seguir compitiendo. Mis últimos años lo quiero acabar así. Es mi mentalidad. querer ganar, la gente me conoce de sobra para cuestionarme que quiera irme a un club para competir. Debo seguir mi camino. Tengo que pensar en mi carrera». De hecho, Messi ha comentado que deja el Camp Nou con una espinita clavada: no haber ganado mas Champions.