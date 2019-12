Estas son las versiones más polémicas de “All I Want For Christmas is You”

Desde Miley Cyrus hasta Trixie Mattel, una de las concursantes de RuPaul’s Drag Race, el éxito de Mariah Carey ha sido reinterpretado en todas sus versiones desde 1994

Estados Unidos- Compuesta hace un cuarto de siglo en menos de una hora y convertida en la canción navideña contemporánea por excelencia, «All I Want For Christmas is You» se coronó como el tema más popular de Estados Unidos y en Navidad rompió el récord de mayor cantidad de reproducciones a nivel global en un único día en Spotify.

Si bien Mariah Carey escribió y cantó numerosos hits, seguramente se la recordará siempre por esta carta alegre a Papá Noel pidiendo por un amor imposible. No es extraño, entonces, que haya al menos un centenar de artistas que la interpretaron a lo largo de estos veinticinco años.

Los covers de un éxito navideño no son asunto menor. Según la publicación especializada The Economist, desde su lanzamiento en 1994 la canción le generó, tanto en su versión original como en la voz de otros intérpretes, 70 millones de dólares de ganancias en regalías a Carey, ya que es una de las compositoras.

Una de las primeras en cantar acerca de todo lo que quiere para Navidad fue Miley Cyrus, cuando trabajaba en Disney y era más conocida por Hannah Montana. En 2007 lo interpretó así:

Otra ex niña Disney, Demi Lovato , siempre puso a Carey en la lista de los referentes musicales con los que creció, así que no sorprende que en su versión haya muchos trucos vocales de la cantante de «Vision of Love», como la nota aguda del final en esta presentación frente a la familia Obama.

Ni siquiera la banda de rock estadounidense My Chemical Romance se pudo resistir a los encantos navideños de este hit que suena sin parar en todo el globo durante diciembre. Su abordaje rockero y furioso le agrega algo diferente al tema.

Trixie Mattel, una de las concursantes del reality RuPaul’s Drag Race, también se animó a cantar este clásico pero le cambió la letra. En «All I Want For Christmas Is Nudes», lo que pide es que le manden imágenes con poca ropa por mensaje directo en redes sociales.

Muchas veces comparada con una joven Carey, se le conocen un par de covers a Ariana Grande, quien claramente creció escuchando discos como Daydream o Butterfly. Aquí, acompañada por un gran coro, la cantante de «Thank U, Next» demuestra que aprendió mucho de Carey.

El conjunto Flash Mob Jazz demuestra la versatilidad de la canción con esta mirada vintage de «All I Want For Christmas is You».

La misma Carey también se animó a hacer sus propias reversiones. Además de un remix inspirado en el sonido de So So Def de comienzos de la década de los años 90, hace unos años se sumó a la banda de Jimmy Fallon para un reedición con instrumentos musicales para niños.

El suceso de «All I Want For Christmas is You» excede con creces lo musical. Hace algunos días Instagram anunció una colaboración con Carey en un filtro muy especial. Aquellos que abran la cámara para hacer una historia podrán sumarse a la canción con una animación exclusiva y muy festiva. «Me divierte mucho ver cómo las personas son tan creativas con filtros en Instagram, ¡así que tiene mucho sentido tener mi propio filtro para las fiestas!», declaró la diva.

