Los queremos y admiramos. Su atractivo físico solo se compara a su capacidad interpretativa. Algunos son jóvenes y no sabemos mucho de ellos. Otros son veteranos y crecimos viéndolos en la pantalla grande o chica los fines de semana.

¿De quiénes hablamos? De los actores. Y no los de cualquier categoría, sino los galanes; esos que se llevan el rol protagónico y el aplauso (o tomatazos) de la crítica, por eso les llegó el turno de brillar en nuestro especial semanal de Netflix.

Antes debíamos esperar con paciencia a que los canales se dignaran a transmitir las películas de nuestros intérpretes de ensueño. O a que sacaran un nuevo film. Pero los tiempos cambian y ahora tanto los clásicos como los estrenos se pueden conseguir en el streaming de la letra N. Y no importa si los prefieres venezolanos, mexicanos, gringos, canadienses, españoles o indios; porque para este fin de semana disfrutarás de lo lindo con los siguientes títulos.

10 películas con chicos guapos y talentosos que Netflix trae para ti

Edgar Ramírez: «Hoy sí»

Empezamos la lista con nuestro eterno «Cacique», así que prepárate Netflix para degustar el auténtico sabor venezolano.

En esta amena comedia; el histrión interpreta a Carlos Torres, un padre de familia que junto a su esposa Allison (Jennifer Garner) deciden conceder a sus hijos un día permisivo en el que todos sus caprichos serán cumplidos. Fresca comedia que hará sentir identificado a más de uno.

Una advertencia: en esta película el protagonista realmente es Jennifer Garner y no el venezolano, pero realmente no importa porque todos queremos ver a uno de los nuestros en Hollywood. Además, si ven la película en el idioma original podrán ver varios elementos de nuestra cultura incorporados en el film (cortesía de Ramírez).

Tobey Maguire: «Spider-Man»

Duélale a quien le duela, no hay mejor hombre araña que este de 2002. La mayoría lo sabemos. El encanto de Maguire se despliega en una interpretación que captura matices entrañables que van desde el drama hasta la comedia sin desencajar en ninguna.

Peter Parker (Maguire) es un joven talentoso, aunque tímido, que sueña con su vecina y también con ser fotógrafo hasta que un día la picada de una araña cambiará su vida. La acción es un elemento recurrente en esta cinta que apunta los inicios del arácnido en esta versión que se pliega más a la primeras historietas del personaje.

Vale destacar que Netflix también dispone de la segunda y tercera entrega, al igual que la versión de Tom Holland con «Spider-Man de regreso a casa», en caso de que no te gusten los clásicos.

Will Smith: «La verdad oculta»

Bueno, bueno, bueno, nos pusimos algo serios con este título que ofrece Netflix en el catálogo, que además está protagonizada por el ahora polémico Will Smith.

Bennet Omalu (Smith) es un forense con altos estándares profesionales. El ser tan metódico le permite descubrir que la muerte de varias estrellas de fútbol americano refleja un mismo patrón clínico que bien pudiera evitarse. El problema es que nadie quiere admitir los hechos y menos en una industria que genera millones.

Basada en hechos reales, elenco de primera y aplauso de la crítica: magníficos elementos que no le sirvieron a la hora de recuperar el presupuesto. Con todo, fue rescatada por la plataforma de letritas rojas y por ahora está disponible en el catálogo. Les recomendamos verla lo antes posible por temor a que sea retirada como consecuencia de las sanciones que deberá enfrentar Smith por lo ocurrido en los Óscars. No decimos que vaya a ocurrir, más si que es bueno prevenir.

Antonio Banderas: «La máscara del Zorro»

Otro latino para la lista y esta vez oriundo de España, en uno de los films que lo consagró en Hollywood. Alejandro Murrieta (Banderas) es un bandido que busca venganza por la muerte de su hermano. Sin embargo, no posee las habilidades físicas ni emocionales para lograr su cometido.

Para su buena suerte, se encontrará con el héroe del pueblo quien no solo lo entrenará, sino que le heredará un legado altruista. Después de la serie de los 50, esta es la mejor versión. Por otra parte, en Netflix puedes ver como Banderas hace una parodia de su icónico personaje en tres de las películas de «Shrek», al igual que en su spin-off «El Gato con Botas».

Mauricio Ochmann: «Ya veremos»

Participante número cinco… Mister México. O lo que es igual, Mauricio Ochmann. Actor de novelas juveniles de bajo presupuesto en los noventa y en la primera década del 2000, ahora se ha convertido en un muy respetable actor del cine norteño.

Netflix lo sabe y lo presenta en una comedia dramática y familiar. Un padre busca cumplir los sueños de su hijo antes de que este probablemente pierda la visión. Aquí o te enamoras de él o de su actuación. Punto.

Tom Cruise: «Misión imposible»

A lo largo de los años se ha dicho de todo de este galán: que no era más que una cara bonita, que es problemático, que sus últimas películas han sido malas, etcétera. Sea que pertenezcas o no al «Cruise team» lo cierto es que hay dos cosas que no se pueden negar: que es guapísimo y que es un gran actor.

Su profesionalismo se ve en esta obra de Brian De Palma que a todas luces es la mejor de la saga. Ethan Hunt (Cruise) es un espía que sobrevive a una misión en la que muere casi todo su equipo. Ahora deberá buscar respuestas y su redención. Asimismo, Netflix también te sirve en bandeja de plata sus otras tres secuelas.

Keanu Reeves: «Réplicas»

Internet está lleno de páginas que alaban al actor por su físico, talento y humildad. Y nosotros no seremos la excepción. Reeves es un actor que ha sabido mantener un bajo perfil pese a sus grandes éxitos de taquilla. Mismo bajo perfil que le ha servido de salvavidas cuando ocurre todo lo contrario.

Este film fue un fracaso comercial y la crítica la destrozó. Pero… se trata de Reeves y él bien merece que le demos una segunda oportunidad. En esta ocasión nos trae las desventuras de William Foster y su intento de recuperar a su familia por medio de la clonación. Si al final no les convence al menos se habrán deleitado con el apuesto canadiense.

Shahid Kapoor: «Shaandar»

Uno de los actores que seguramente no conoces y que aquí te presentamos. De origen indio y con 41 años ya ha conquistado varios corazones en el subcontinente.

En esta película de fantasía y romance que protagoniza junto a Alia Bhatt; se nos presentan a Jagjinder y a Alia, quienes sufren un raro trastorno de sueño. Al conocerse se enamoran de un flechazo pero para estar juntos primero deberán saltar unos obstáculos (como ganarse el favor de un muy celoso suegro). El actor es uno de los más guapos de la lista y el personaje uno de los más fascinantes, por ello, no podíamos hacerlo a un lado en nuestro especial semanal de Netflix.

Brad Pitt: «7 años en el Tibet»

En 1997 el séptimo arte nos ofreció esta joya dramática, histórica y visual (lo decimos por los paisajes, chicas).

En este clásico que revive Netflix, se nos narra la vida de Heinrich Harrer, un egoísta alpinista austriaco que se ve atrapado en un campo de concentración inglés tras estallar la Segunda Guerra Mundial. Decide escapar y huye rumbo al Tibet. Ese lugar no solo le permitirá su libertad externa, sino la interna al mostrar cómo un hombre puede reivindicarse. Asimismo, vale destacar que el argumento está basada en el libro homónimo.

Qu Chuxiao: «La Tierra errante»

Finalizamos nuestro Top 10 de Netflix con otro actor que saltó del mundo de las novelas al mundo del cine. Y viendo su porte uno entiende el porqué con solo 27 años ya se ha hecho un currículo en su país de origen, China.

Interpreta a Liu Qi, un joven en un mundo distópico en donde el planeta es propulsado lejos del sistema solar para que pueda sobrevivir la humanidad. En el proceso tendrá que cuidar de su hermana y hacer frente al resentimiento que siente hacia su padre. Apta para una noche de frituras.