Conoce por qué debemos faltar al trabajo cuando tenemos gripe

Foto: Agencias

Caracas- Cuando sentimos tos, ardor en la garganta, escalofríos y congestión nasal, son síntomas de que presentamos una gripe que impactará gravemente en nuestra salud y por ello, lo más aconsejable es que faltes al trabajo.

En este sentido, de acuerdo con especialistas, la gripe tarda aproximadamente 7 días en aliviarse; aunque realmente todo esto depende del organismo de la persona y las medidas de salud que se tomen al respecto.

Sin embargo, según estudios publicados por La Universidad de East Anglia, Inglaterra, los trabajadores evitan faltar al trabajo por miedo a perderlo y el nivel de exigencia de algunos; pero es necesario ausentarse cuando se trata de enfermedades contagiosas, en este caso, la gripe.

De esta misma forma, de acuerdo con datos de la OMS, la gripe afecta a alrededor del 15% de la población y se presenta más en época de invierno, por los cambios de temperatura.

Además, si no descansas, no te alimentas bien, no rendirás lo mismo y generalmente sigues asistiendo al trabajo, no te recuperarás prontamente de esa molestia tan grande que es la gripe e incluso, puedes contagiar a tus compañeros de trabajo, ocasionando que se vuelva una contaminación total para los demás.

Así pues, para curar la gripe, lo mejor es que tomes un antigripal aconsejado por tu médico de cabecera ya que si tomas cualquier medicamento, puedes ocasionar que no haga ningún efecto y tu salud empeore.