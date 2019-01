El asturiano Fernando Alonso, bicampeón mundial de la Fórmula Uno 2005-2006, hizo historia este fin de semana al adjudicarse las 24 horas de Daytona 2019

Daytona 24, Alonso hace historia

El asturiano Fernando Alonso, bicampeón mundial de la Fórmula Uno 2005-2006, hizo historia este fin de semana al adjudicarse las 24 horas de Daytona 2019, al volante de un Cadillac Dallara del Wayne Taylor Racing, equipo que ha logrado la victoria absoluta dos veces en los últimos tres años, pero lo más importante es que Alonso está cerrando el círculo, el español se propuso agregar a su brillante palmarés, además de los títulos en Fórmula Uno, el corolario de las carreras más importantes del mundo.

Un hombre de metas

Ya participó en las 500 Millas de Indianápolis y liderizó la carrera antes de que su motor lo traicionara, el año pasado ganó las 24 Horas de Le Mans y este año acaba de ganar las 24 Horas de Daytona, el próximo objetivo son las 12 horas de Sebring, para las cuales ha demostrado estar más que preparado, pues Fernando condujo magistralmente sobre la lluvia mientras buena parte de los demás participantes perdían el control de sus vehículos sobre la pista inundada.

Y por supuesto este año se espera que vuelva a participar en las 500 Millas de Indianápolis, para tratar de agregar esta victoria a su selecta colección.

Alonso se retiró el año pasado de la Fórmula Uno, pero sigue formando parte del equipo McLaren, el cual en sociedad con otro equipo de la Fórmula Indycar le proveerá un vehículo para participar en esta temporada. El objetivo de Alonso sería así el campeonato WEC, El Campeonato Indycar, y las carreras de resistencia más importantes del mundo, tal vez después de haber obtenido eso se le pudiera ocurrir correr en la Nascar o hasta en los Rallys, como lo hiciera Räikkönen cuando se retiró de la Fórmula Uno, sólo él lo sabe.

Lo imponderable

Éste año la carrera terminó 10 minutos antes de que se concluyeran las 24 horas pautadas, ya que las últimas dos horas transcurrieron bajo régimen de bandera roja, con los autos detenidos en la calle de Pits, debido a las condiciones impracticables de la pista, causadas por la torrencial lluvia que no dejaba ver bien, por la estela de agua que levantan los vehículos y por el Aquaplaning que causan los enormes charcos a lo largo del trazado, los cuales cobraron numerosas víctimas entre los vehículos, afortunadamente no entre los pilotos.

El equipaje ganador estaba compuesto por Jordan Taylor, Kamui Kobayashi, Renger Van Der Zande y Fernando Alonso, abordo del Dallara Cadillac del equipo Taylor, en segundo lugar llegó el otro Dallara Cadillac del equipo ActionExpress, conducido por el equipaje integrado por Felipe Nasr, Pipo Derani y Eric Curran, en tercer lugar llegó el prototipo Acura conducido por Alexander Rossi, Helio Castroneves y Ricky Taylor, y así cierran los tres primeros lugares de la categoría DPI.

Categoría reducida

La categoría de prototipos LMP2 tuvo como ganador al Oreca número 18 del equipo Dragonspeed, conducido por el venezolano Pastor Maldonado, Sebastián Saavedra, Roberto Gonzalez y Ryan Cullen. Hay que destacar que sólo había cuatro prototipos en esta categoría.

Afortunados…

En la categoría GTLM ganó inesperadamente el BMW M8 del equipo RLL, conducido por Augusto Farfus, Connor De Philippi, Philip Eng y Colton Herta, los cuales se encontraban detrás del Ferrari del Risi Competizione cuando éste entró a los Pits, siendo alcanzados por la bandera roja mientras estaban de primeros, quedando el Ferrari conducido por Davide Rigón, Alessandro Pier Guidi, Miguel Molina y James Calado en segundo lugar, mientras que el Porsche oficial de Bamber, Vanthoor y Jaminet llegó tercero gracias a la descalificación del Ford GT de Ryan Briscoe, Richard Westbrook y Scott Dixon.

… y predestinados

En la categoría GT Daytona vuelve a ganar (por segundo año consecutivo) el Lamborghini Huracán Gt3 del equipo Grasser, de nuevo conducido a la victoria por Mirko Bortolotti, acompañado en esta faena por Rik Breukers, Rolf Ineichen y Christian Engelhart.

El héroe del día

Digna mención merece el piloto Alex Zanardi, quien a los mandos del otro BMW M8 del equipo RLL, y a pesar de todos los problemas que tuvo con su volante, logró terminar la carrera en la posición número 32. Debemos recordar que Zanardi perdió ambas piernas en un accidente de Fórmula Champ Car, en el año 2001 en el circuito de Lausitzring, y a pesar de su condición ha logrado convertirse en campeón paraolímpico de handbike, campeón italiano de autos turismo con BMW y ahora con la misma marca y compartiendo el auto con pilotos normo-dotados, ha logrado participar con buen rendimiento en estas 24 horas.

Seguramente Zanardi habría logrado llegar en los primeros lugares de su categoría de no haber sido por los problemas que le dio su volante, el cual tuvo que ser cambiado varias veces, ya que todos los controles del vehículo, freno, acelerador, embrague y cambio se encuentran en éste. Existe además un freno adicional, de tipo manual, que el italiano acciona con su mano derecha y que se encuentra en la posición que normalmente, en un auto de calle, ocuparía la palanca de cambios.

Era impresionante ver como Zanardi, sin sus piernas, saltaba desde el muro de los Pits, se desplazaba por el suelo con sus manos y se subía al vehículo por sus propios medios, pasando por arriba del rollbar, en una digna demostración de coraje y fuerza de voluntad, dejando claro que querer es poder y que los únicos límites son los que nos ponemos nosotros mismos. Bravo Campeón!

Fórmula E, Bird en medio del caos

Gana Sam Bird en el round de Santiago de Chile de la Fórmula Eléctrica, después de varias sanciones tanto en la calificación como en la carrera. Primero le tocó a Lucas Di Grassi, el cual perdió la Pole Position que había obtenido por haber utilizado de modo irregular sus frenos durante la vuelta de reingreso, quedando en Pole Sebastián Buemi, después durante la carrera gana Bird por delante de Pascal Wehrlein y Daniel Abt, pero esto no es todo, después de la carrera fue sancionado también Jerome D’Ambrosio, lo cual deja a Sam Bird no sólo como ganador de la carrera, sino además como líder del campeonato. Esto gracias a que a pesar de las sospechas de los comisarios, al final su vehículo estaba conforme al reglamento y no bajo peso, como se sospechaba. Sólo esto habría faltado.

Rally de Montecarlo: Ogier primero, Loeb cuarto

Sébastien Ogier gana por sexta vez consecutiva el Rally de Montecarlo, de un total de siete en los cuales ha vencido y además con cuatro autos diferentes, pero por si fuera poco, le sacó más de dos segundos de ventaja a Thierry Neuville, quien llegó en segundo lugar, y ésto a pesar de haber hecho un trompo y apagado su motor, logrando volver a arrancar y cruzar la meta, para después darse cuenta que había ganado el rally que creía haber perdido. Su compatriota y leyenda viviente, Sébastien Loeb, el piloto más ganador de la categoría, llegó cuarto a bordo de un Hyundai i20.

Salvador Fazio