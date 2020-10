Reclusos del Retén de Cabimas, salieron a la calle a pedir que no los dejen morir y denunciaron la muerte de otro interno por tuberculosis.

Cabimas– Reclusos del Centro de Arresto y Detenciones Preventivas de Cabimas, del estado Zulia (Retén de Cabimas), salieron a la calle a pedir que no los dejen morir y denunciaron la muerte de otro interno por tuberculosis, “Por favor ayuda, no nos dejen aquí solos. No hay comida ni medicamentos. Los guardias no dejan pasar nada” rogaban los reclusos desde la avenida Andrés Bello, sector La Misión.

Francisco Morales falleció el viernes 23, por tuberculosis, denunciaron los internos

Francisco Morales, falleció víctima de la enfermedad la mañana del pasado viernes 23; fuentes dentro del penal informaron que “los Guardias no dejan para la medicinas”, es por ello que Morales sucumbió.

Aunado a la falta de medicamentos, está la falta de alimentos por lo que los reclusos están visiblemente desnutridos.

En tres videos enviados a Qué Pasa, grabados fuera del penal, los reclusos visiblemente desnutridos piden que no los dejen sólo y que no los dejen morir y responsabilizan a la Guardia Nacional de la situación dentro del penal.

La carencia de medicinas impide a los reos infectados de tuberculosis tener un tratamiento adecuado.

Entre lo que se escucha de uno de los videos los reclusos exclaman: “Por favor ayúdennos, no nos dejen aquí solos… no hay comida, no hay medicamentos los guardias no nos dejan pasar nada. Los guardias están allá y ni se mueven, es un problema para que pasen todo” y en otro video dicen “…esta enfermedad nos está matando y esta gente no hace nada presidente”.

El pasado 14 de octubre en la madrugada murió un reo dentro del Retén debido a esta enfermedad y fue sacado, por compañeros de celda, al frente del recinto penitenciario en vista de que al parecer los funcionarios se negaron en sacar el cadáver. Hasta ahora ninguna autoridad se ha pronunciado en torno a estos hechos.

