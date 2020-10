En Santa Rosalía las aguas servidas manan de las casas

“Desde que cambiaron las cloacas, las aguas empezaron a salir por los sumideros dentro de las casas”, manifestó Mirla Barboza en compañía de Deily Espinoza, vecinos de Santa Rosalía

Maracaibo– Vecinos del sector Santa Rosalía, en la avenida 17; en visita a Diario Qué Pasa el pasado domingo 18, manifestaron su rabia, angustia y preocupación por el constante desborde de aguas servidas dentro de sus casas. “Desde que cambiaron las tuberías, las aguas empezaron a salir por los sumideros dentro de las casas”, manifestó Mirla Barboza en compañía de Deily Espinoza.

Las tres cuadras a la redonda, incluyendo el Mercado Santa Rosalía, tienen el mismo problema, lo cual afecta a 30 casas aproximadamente, manifestaron las afectadas. Y añadieron que “No podemos utilizar los baños, no podemos hacer comida, no permanecemos en las casa porque es imposible, estamos desesperados ya no aguantamos más la situación”; alegaron que “Hidrolago ha venido, hasta la poseta que está en la farmacia; la destapan, la miran y se van y no resuelven nada”, “Queremos que Hidrolago solucione”, reclamaron los denuciantes.

“Las casas parecen manantiales de agua”, dijo preocupada Barboza. Según su relato, los vecinos, en su mayoría, deben salir gran parte del día a otros lugares fuera de sus casas por el terrible hedor que está dentro de las viviendas. “Se nos hace casi imposible dormir con esta hediondez”, protestó Barboza. Los vecinos le hacen un llamado “a quien pueda interesar” para que le busquen solución definitiva al problema que afecta a niños y ancianos principalmente en este populoso sector del centro de la ciudad.

Varios vecinos de la zona manifestaron que ya empiezan a padecre de deificultades respiratorias debido a esta situaci+ón y otros presentan erupciones de la piel, lo que les ha causado grandes gastos médicos e inconvenientes de salud. “Ya tengo varias ronchitas en la piel y los muchachos no pueden ya estar dentro de las casa, nos vamos para debajo de la mata del jardín (preescolar) a pasar el día porque es imposible permanecre dentro de las casas”, portestaron las vecinas.

Éstas añadieron que la situación se pone diez veces peor con lallegada de las lluvis, ya que veraderos ríos de agus putrfactas recorrren sus casas del patio a la sala; “Tenemos que rezar cada vez que truena, esto no es vida, así no se puede estar, sin agua, sin luz, sin comida y ahora esto, no se puede”, manifestó deseperada una vecina, quien no se quiso identificar.

La situación tiene al menos un mes, y no ha habido solución al problema manifestaron los denunciantes. El desbordamiento de las aguas también afecta a varias tanquillas de Corpoelec, lo que implica un riesgo de electrocución para cualquier desprevenido transeúnte. Se intentó tener comunicación con el ingeniero Richard Guanipa, director de Aguas de la Alcaldía de Maracaibo para que aclare esta situación y qué acciones se van a tomar al respecto; sin embargo, tras sonar varias veces su teléfono la llamada nunca fue atendida y los mensajes de Whatsapp no fueron respondidos.

