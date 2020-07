Continúan las quejas de usuarios de TV por cable

QUÉ PASA pudo constatar, que el aumento constante de las tarifas, las fallas e inestabilidad en la señal, la mala atención a la hora de hacer reclamos, son algunos de los problemas que aquejan a los usuarios

Maracaibo- En Venezuela los consumidores de las empresas de televisión por suscripción y de internet, se encuentran cada vez más afectados a la hora de recibir un servicio de calidad.

En la edición del 25 de junio, QUÉ PASA pudo constatar, que el aumento constante de las tarifas, las fallas e inestabilidad en la señal, la mala atención a la hora de hacer reclamos y la tardanza en el reembolso por el pago de servicio que no disfrutan, son los problemas que constantemente sufren los usuarios de los servicios de Intercable y NetUno.

Ahora bien, este problema se presenta más agudizado en la empresa Cantv, quien luego de que el pasado 23 de marzo del presente año se confirmara oficialmente, que el satélite Simón Bolívar había dejado de funcionar debido a una falla, los usuarios de esa plataforma se quedaron sin el servicio. Por lo que, cabe preguntar ¿cuáles son las opciones de entretenimiento para los venezolanos y en especial los zulianos? justo cuando parece agudizarse la situación ante la amenaza del Coronavirus en el país.

Reportes de usuarios

Según los reportes, que realizan a diario los usuarios de diferentes cableras por las redes sociales, indican que uno de los estados con más fallas en el servicio de televisión por suscripción e internet es el Zulia, esto es porque a las fallas propias de las empresas que prestan el servicio se le suma, el robo de los cables de fibra óptica y los cortes eléctricos.

José Rodríguez, denunció a Intercable. «Buen día por qué será que en Maracaibo en el sector Canchancha tenemos más de 2 meses sin cable todavía no recibimos respuestas».

Asimismo, Marieli Finol, señaló a Intercable. «Excelente fuese si tuviera servicio de televisión por cable, desde el 10 de junio sin servicio en la Urbanización Lago Azul, Maracaibo».

Louelia Madero, señaló, «yo tengo Meses sin servicio, sigo pagando sin usarlo. Envían mensajes privados para calmar, mandan a escribir por WhatsApp y tampoco solventan. Los técnicos en la calle, lo ignoran a uno y dicen que no tienen autorización de la #Cantv para reparar así uno tenga número de reporte».

Lea también: Denuncian que cableras cobran caro y prestan un mal servicio

«Que información maneja sobre lo de Cantv satelital tv porque nadie se pronuncia», dijo Yam Piero.

Francisco Antonio Pire Morles, destacó que «en Falcón, Punto Fijo, no se ve Cantv satelital, no se ve desde hace 6 meses».

Eduardo Delgado, «NetUno cada mes aumenta sus tarifas, pero este mes de julio lo aumentaron de manera exponencial».

Nuevos clientes

A esta situación, se le suma que las empresas que lideran el mercado venezolano de televisión por suscripción, entre las que están Netuno e Intercable, no están admitiendo nuevos suscriptores, pues en gran parte del territorio no llega la señal o no tienen decodificador, y en el caso de contar con la suerte de obtener el servicio el precio oscila entre los 60 y 120 dólares.

Foto: Archivo