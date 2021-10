Candidato Rafael Ramírez: “Se tiene que acabar la matraca contra los comerciantes”

La extorsión es un delito, no puede ser una forma de gestión, así lo aseguró Rafael Ramírez Colina, candidato a la Alcaldía de Maracaibo por la Unidad Democrática

La extorsión es un delito, no puede ser una forma de gestión, así lo aseguró Rafael Ramírez Colina, candidato a la Alcaldía de Maracaibo por la Unidad Democrática, en reunión con comerciantes minoristas del mercado de Las Pulgas, de la capital zuliana, previo a un recorrido por el conocido ‘Callejón de los Pobres’ en el casco central.

“El diagnóstico de lo que sucede en el casco central no podemos diseñarlo de espaldas a la gente Tampoco se puede hacer como pretende Willy El Maquillador, con un par de fachadas, creer que los problemas se solucionan, cuando se les generan otros más grandes y además se les extorsiona. Eso se va a corregir porque iremos a donde tengamos que ir, para que cese el matraqueo. No es posible que actualmente los funcionarios estén, no para proteger, sino para la matraca. ¿Qué nos dicen los comerciantes? Que hasta los bomberos quieren estarlos extorsionando. Eso no puede seguir”, refirió durante un encuentro donde, en compañía con la jefa del Comando Unidad Maracaibo, Dianela Parra, los comerciantes manifestaron sus inquietudes.

Lea tambien: Dirigentes sindicales se reúnen con Rafael Ramírez, candidato a la Alcaldía de Maracaibo

Comerciante en apoyo a Rafael Remírez

En este sentido, Parra, refirió que el sacrificio que hacen los comerciantes del casco central, sometidos permanentemente a la extorsión de toda índole, tiene que ser revertido con acciones conjuntas, que confía llegarán con Rafael Ramírez en la Alcaldía. “Nosotros sabemos del sacrificio de ustedes, el riesgo que pasan cada vez en su negocio con la vacuna, con el perseguidor del impuesto municipal, la contraloría sanitaria, una serie de funcionarios que se dedican a entorpecer la labor. Hay que atender todas las condiciones, las laborales y las ambientales. Si no creyera en Rafael, en su serenidad, en su humildad, en sus ganas de cambiar a la ciudad, en su capacidad de conciliar, no estaría aquí. Estamos en la decisión acertada”, expresó.

Los comerciantes minoristas expresaron su respaldo al “negro” Ramírez, por quien se comprometieron a trabajar con fuerza para lograr el triunfo el próximo 21 de noviembre, esperando que puedan recibir próximamente una nueva visita de la llave de la Unidad, por todo el casco central. “Aquí todos somos todos, quiero pedirle a Dios, a nuestro Dios, por este encuentro que es muy significativo, porque está lleno de fe. Le pedimos a Dios que nos ayude con los arribistas, con los que quieren dividir y dañar a la Unidad de este pueblo”, refirió Osvaldo Márquez, comerciante de Las Pulgas.

Luego añadió enfáticamente: “Fuimos desplazados (por el PSUV), golpearon nuestro corazón, nos trataron con odio. Quiero pedirles a las asociaciones del casco central, que la indignación y la frustración se conviertan en voto castigo para construir la alternativa y el futuro que necesitamos”.

Tras el encuentro con los comerciantes minoristas de Las Pulgas, Rafael Ramírez prosiguió su recorrido por el Callejón de los Pobres conversando con los comerciantes informales, así como una caminata en la parroquia Coquivacoa, en el sector Alto de Jalisco. Continúa en horas de la tarde caminando en el sector Valle Frío, de la parroquia Santa Lucía y en la Urbanización La Trinidad, de Juana de Ávila.