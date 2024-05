Mbappé anunció su adiós del PSG (+video)

«Quería hablar con ustedes. Siempre había dicho que iba a hablar con ustedes cuando fuera el momento adecuado. Quería decirles a todos que este es mi último año en el PSG. No voy a renovar. Terminaré mi aventura dentro de unas semanas. Jugaré mi último partido en el Parque de los Príncipes el domingo», dijo, Kylian Mbappé

Kylian Mbappé anunció públicamente que esta será su última temporada en el PSG.

No renovará su contrato. El duelo de este domingo ante el Toulouse en Ligue 1 será su último partido en el Parque de los Príncipes.

Lea También: Neymar envió un helicóptero y un avión para ayudar a las víctimas de las lluvias en Brasil

«Quería hablar con ustedes. Siempre había dicho que iba a hablar con ustedes cuando fuera el momento adecuado. Quería decirles a todos que este es mi último año en el PSG. No voy a renovar. Terminaré mi aventura dentro de unas semanas. Jugaré mi último partido en el Parque de los Príncipes el domingo», dijo.

Y añadía: «Son muchas emociones, muchos años donde tuve la posibilidad y el gran honor de ser miembro del club más grande de Francia, lo que me permitió llegar hasta aquí, tener mi primera experiencia en un club con tanta presión y claramente crecer, junto a algunos de los mayores campeones de la historia. También he crecido como personas, con toda la gloria y los errores que he cometido».

«En primer lugar quiero agradecer a todos los compañeros que tuve, a todos los entrenadores: Emery, Tuchel, Pochettino, Galtier y Luis Enrique. Los directores deportivos Leonardo y Luis Campos, por acompañarme siempre. Gracias a todos los miembros del club que nadie ve y que merecen el debido reconocimiento. Sé que dejo el club en excelentes manos», continuó.

«Es duro, y no pensé que sería tan difícil anunciar que dejaba mi país y la Ligue 1. Pero necesito un nuevo desafío después de siete años. Sé que no soy el jugador más demostrativo pero doy las gracias a la afición por todo el cariño que me han brindado durante siete años. El PSG es un club que no te deja indiferente, o lo amas o lo odias. No me arrepiento, es un club que recordaré toda mi vida. No jugaré más aquí pero seguiré viendo todos los partidos,. Intenté dar lo mejor de mí, agradezco a la vida todas las emociones que viví. Ahora nos toca levantar el último trofeo. Ici c’est Paris, adiós», cerró.

Inmediatamente se sucedieron las reacciones en el fútbol galo. La Ligue 1, por ejemplo, publicó un mensaje con un «Gracias por todo», con una foto del parisino sosteniendo en la mano a un niño Kylian Mbappé con una camiseta del AS Monaco en la espalda.

Ahora es cuestión de horas para ser anunciado como nuevo jugador de Real Madrid.

De acuerdo con Marca, Kylian Mbappe y Real Madrid tienen un acuerdo cerrado y firmado desde hace dos semanas por el cual a partir del 1 de julio el delantero francés se convertirá en flamante jugador del equipo blanco.