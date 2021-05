Atención: Habilitan el piso seis del Hospital Universitario de Maracaibo por alza de casos de Covid-19 en el Zulia

Informó que están habilitando el piso seis, que se mantuvo por un tiempo importante sin pacientes, del Hospital Universitario de Maracaibo (HUM)

El gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, indicó este lunes en su programa de radio que en el fin de semana el estado pasó a 1.100 contagiados a 1.535 contagiados y la curva tiene tendencia a elevarse.

Del total de infectados, 464 son sintomáticos de los cuales 325 están hospitalizados en el Hospital Universitario de Maracaibo, 14 en el Chiquinquirá, 14 en el Noriega Trigo, 24 en el Hospital Coromoto, seis en el Hospital de Santa Bárbara, 55 en los Centros de Diagnóstico Integral (CDI), y 24 en las clínicas privadas.

Informó que están habilitando el piso seis, que se mantuvo por un tiempo importante sin pacientes, del Hospital Universitario de Maracaibo (HUM) para garantizar un número adicional de camas para atender “a nuestros hermanos zulianos que están atravesando por el COVID-19”.

El mandatario regional detalló además que del total de casos activos 805 son asintomáticos, “esto es un logro importante porque el asintomático solo puede ser captado por el sistema de salud es decir, que las brigadas están funcionando, pero debemos acelerar más hay que seguir buscando el COVID-19”, recalcó.

Precisó que los casos leves son 453, moderados 247 y los graves llegaron a 30. El gobernador alertó que la mayoría de los pacientes que llegan con gravedad “es porque se quedan en su casa. Al tener cualquier malestar hágase la prueba del COVID-19 porque es la forma de poder captar el escenario leve”.

Con respecto a la distribución de contagiados por municipio quedó de la siguiente manera: Almirante Padilla (8), Cabimas (83), Colón (4), La Guajira (9), Jesús Enrique Lossada (93), La Cañada de Urdaneta (26), Lagunillas (42), Machiques (57), Mara (248), Maracaibo (613), Miranda (73), San Francisco (121), Santa Rita (84), Simón Bolívar (45), Sucre (6) y Valmore Rodríguez (26).

En el reporte de este lunes cinco municipios (Baralt, Catatumbo, Francisco Javier Pulgar, Jessús María Semprún y Rosario de Perijá) no contabilizaron casos. “En pandemia es imposible que un municipio esté en cero, lo que puede ocurrir es que el equipo no esté haciendo el trabajo. No tener caso no es la victoria”, señaló Prieto.