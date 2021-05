Día de las madres: Trabajadoras de la salud ofrecen cuidados maternales

Las madres que laboran en el sector salud contaron a QUÉ PASA sus vivencias y los desafíos que enfrentan para volver a casa y no contagiar a los suyos con el coronavirus. Nostalgias, tristezas, alegrías y cientos de anécdotas las acompañan en su andar por los pasillos del centro hospitalario en el que trabajan diariamente

Hoy estamos mañana no sabemos. Es una frase que más de uno ha pronunciado alguna vez en su vida y que hoy día adquiere mayor arraigo en medio de una pandemia mundial que ha acabado con la vida de millones de personas.

A propósito del Día de las Madres es menester rendir un tributo a esas mujeres que laboran en primera línea combatiendo contra la Covid – 19 y que día a día ruegan por volver a casa con sus hijos libres del virus.

Testimonios de las madres

Para Natacha Acosta, de la Dirección de Comunicaciones del Hospital Universitario de Maracaibo, (HUM), su tarea como trabajadora del hospital y como madre no solo se duplica, sino que se multiplica, «ya que no es solamente guardar las normas de seguridad en el sitio de trabajo, es también proteger nuestro hogar y familia».

La pandemia ha traído grandes lecciones a Acosta, «internamente nos ha cambiado, una vez que este horror pase, nadie será el mismo, ni verá la vida de la misma manera; ya que muchos hemos perdido amigos y familiares.

También dijo que sus hijos le insisten que renuncie a su trabajo por temor a que se contagie, «yo les repito que más rápido me mataría dejar el trabajo, que el mismo Covid. Cuando regreso a casa, mi hijo enseguida me abre la puerta y me insta a ir a bañarme y lavarme el cabello; luego que salgo del baño, me pide la bendición y me dice «Ya volviste a ser mi madre normal».

«En el hospital hemos visto de todo, durante la pandemia, hemos llorado y nos hemos condolido de los que han partido por esa causa y hemos compartido con muchos verlos marchar recuperados hacia sus hogares, a retomar sus vidas. Todo eso nos hace sentir que el esfuerzo y los riesgos valen la pena».

Por su parte, a Yenys Diaz, adjunta asistencial de enfermería, le ha tocado pasar momentos de miedo, y tristeza, «he llorado, me he aislado, pero me ha tocado seguir adelante porque como enfermera tenemos que brindar apoyo, ejemplo, responsabilidad, ser esa persona que te toque la mano incluso en el último momento de la vida. Desde el comienzo de esta Pandemia estar en la unidad de trabajo se convirtió en una pesadilla. Vivía con la paranoia de limpiar hasta lo más mínimo. Mis compañeros y yo dejamos de abrazarnos al saludarnos, ya no comíamos juntos, ellos que eran mi segunda familia y verlos entrar con todo ese equipo encima me producía mucho escalofrío. Seguimos perdiendo amigos, colegas, compañeros, médicos; y se volvió rutina no abrazar tanto a mi hija y a mi madre. Hoy por hoy le doy gracias a Dios porque he sido una persona privilegiada ya que además de mantenerme sana a mí y a mi familia nos ha permitido pasar mayor tiempo de calidad a mi madre a mi hija y a mí y por dejarme celebrar otro día de la madre junto a la mía.

Preservar la salud

Cuidar la salud de los cinco niños que habitan en su casa es lo primordial para Jessica Jarariyu, quien reparte alimentos para los paciente de Covid-19.

La complicidad con su esposo es primordial, «cuando estoy llegando lo llamo, el deja a los niños dentro de la casa y me espera con un tobo de agua para bañarme antes de entrar».

Entre risas dijo que en el hospital no existen cargos, «todos somos doctores, así nos llaman los pacientes», dijo.

El dia a dia de Yoleida Ramírez, que trabaja en el departamento de dietética y nutrición de maternidad, es de servir y ayudar a los pacientes al tener su alimentación al dia, «al llega a casa mi hija me quiere abrazar y no la dejo, le digo déjame lavarme primero y luego la abrazo porque a pesar de ser una adolescente siempre necesita el cariño de su mama, mi vida se ha basado en tener una fe muy profunda hacia el padre celestial»

Tiempos díficiles

«Son tiempos difíciles los que vivimos actualmente», así define Nelly Sánchez jefa de recursos humanos del HUM, su cotidianidad en el recinto hospitalario, «son pruebas que han sacado de cada uno de nosotros la fibra más fina y delicada, donde podemos darnos cuenta que atravesamos la más dura de las batallas contra un monstruo invisible, pero peligroso y letal».

Cuando termina su jornada y una vez en su hogar toma en cuenta las medidas de Bioseguridad, «retiro mis zapatos y voy directo al baño para luego poder abrazar a mi hija»

A Lupe Salazar, periodista del centro de salud, le parece que «estamos en una película de terror, porque aún cuando llevamos un año y medio en esta terrible pandemia es difícil asimilar que nuestro panorama cambió irremediablemente y que para continuar debemos ser sensatos y entender que estamos ante un proceso que necesita de la conciencia y precaución de todos. Esto no es un juego, es muy triste ver como despedimos a familiares y amigos a causa de este mortal virus. Al llegar a mi casa me duele no poder corresponder a mis hijos cuando corren a abrazarme pero ya entienden que debo bañarme antes de manifestarle mi amor. Cuidemonos esto no es un juego», dijo.

Como ellas muchas guerreras, combaten día a día en la batalla contra esta pandemia mundial.

Hoy su mensaje para la ciudadanía es sencillo: «¡Cuidense, que también los cuidaremos!», y por último enviaron un abrazo a la distancia a todas la mamás zulianas.