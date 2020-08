Uzcátegui a Maduro: «Su interés no puede llevarlo a actuar contra la mayoría de PPT»

Uzcátegui responsabilizó a la parlamentaria, Ilenia Medina, de liderar esta acción, a quién le habrían garantizado 18 escaños en la Asamblea Nacional

Venezuela – El secretario general nacional del partido Patria Para Todos (PPT), Rafael Uzcátegui, denunció que quienes asistieron al TSJ este jueves a solicitar la intervención de la tolda azul «quieren asaltar el PPT».

El dirigente responsabilizó a la parlamentaria, Ilenia Medina, de liderar esta acción, a quién le habrían garantizado 18 escaños en la Asamblea Nacional.

«Por 18 curules Ilenia Medina fue a pedir que el TSJ interviniera el partido. Ilenia, eso no lo aprendiste de Alfredo Maneiro», escribió en Twitter.

Agregó que acudir a la judicialización de la organización política, representa una actuación de espalda a la militancia y contra los principios del partido.

«Han desconocido a los militantes del PPT. Son de hoy en adelante traidores a su partido. Se vendieron por 18 curules», escribió Uzcátegui.

En este sentido Uzcateguí le envió un mensaje al presidente Nicolás Maduro, “Nicolas Maduro, en el debate del PPT, usted no es árbitro, ni da justicia. Usted es presidente del PSUV. Su interés no puede llevarlo a actuar contra la mayoría de PPT. No nos rendimos”.

La disputa por las siglas del PPT surge luego de que en los últimos días, representantes del partido anunciaran que, junto al Partido Comunista de Venezuela (PCV), presentarán candidatos independientes del partido de gobierno, para las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.

«Ese grupo que quiso chantajearnos para apoyar electoralmente al PSUV, no lo pudo imponer porque son minoría», sentenció el secretario general.

