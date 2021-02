La Unión Europea declara ‘persona non grata’ a la embajadora de Venezuela

La embajadora del bloque europeo fue expulsada por el gobierno de Nicolás Maduro esta semana, en respuesta a las sanciones impuestas a 19 funcionarios venezolanos

El Consejo de la Unión Europea declaró este jueves «persona non grata» a la representante de Venezuela ante el bloque, Claudia Salerno, en respuesta a las acciones tomadas por Caracas de expulsar a la embajadora de esta comunidad, Isabel Brilhante Pedrosa.

«El Consejo ha acordado hoy que la jefa de la Misión de la República Bolivariana de Venezuela ante la Unión Europea sea declarada persona non grata», informó el organismo en un comunicado de prensa.

La institución informó que acordaron esta medida en respuesta «a la decisión del Gobierno venezolano de declarar ‘persona non grata’ a la jefa de la delegación de la UE en Venezuela», lo que a juicio del Consejo, fue «totalmente injustificado» y «contraria al objetivo» de desarrollar relaciones en terceros países.

.@EUCouncil agreed that the ambassador of the Bolivarian Republic of #Venezuela to the EU be declared persona non grata.

Read more 👇https://t.co/Wt6bgNOCWr

— EU Council Press (@EUCouncilPress) February 25, 2021