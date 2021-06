Juan Guaidó: Salvemos a Venezuela, rescatemos el salario y el contrato colectivo #AcuerdoDeSalvacion

Por tal razón, Guaidó pidió a todos los venezolanos que conozcan del Acuerdo de Salvación Nacional a llevarlo a cada rincón del país para que todos los habitantes estén en sintonía con su nueva propuesta

El líder opositor, Juan Guaidó, participó en una actividad ante las organizaciones gremiales, estudiantiles y sindicales este miércoles 16 de junio en Caracas, para plasmarle las “propuestas con acciones claras” ante el Acuerdo de Salvación Nacional.

Lea también: Fuerzas políticas de oposición (G-4) en el Zulia respaldan el Acuerdo de Salvación Nacional

Desde allí, Guaidó instó a todos los venezolanos a unir sus esfuerzos con el propósito de salvar a Venezuela de la crisis, y por consiguiente, lleguen mejores momentos para las familias, la educación, los trabajos y la salud.

“Salvemos a Venezuela, rescatemos el salario y el contrato colectivo. Hoy los indicadores de Venezuela son peores que los de Cuba. Hoy llamo una vez más a la unión, a conformar la mejor y mayor unión posible para que sigamos ejerciendo la gran mayoría que somos y logremos forzar ese Acuerdo de Salvación Nacional”, expresó Guaidó.

Recordó Guaidó que el Acuerdo de Salvación Nacional contempla la Convocatoria de un cronograma de elecciones libres y justas; la entrada masiva de ayuda humanitaria y vacunas contra la Covid-19, garantías democráticas para todos los actores de las fuerzas democráticas y el oficialismo, la liberación de todos los presos políticos, el regreso de los exiliados y justicia transicional, el compromiso de la comunidad internacional para lograr la recuperación de Venezuela y ofrecer incentivos al Gobierno Nacional, incluyendo el levantamiento progresivo de sanciones condicionado al cumplimiento de los objetivos fundamentales del Acuerdo.

“La dictadura quiere que normalicemos la tragedia para que no protestemos, para que no exijamos nuestros derechos. No es normal que no haya agua, no es normal que no haya electricidad, no es normal que el salario mensual sea de 3 dólares. Es casi un voluntariado lo que hacen los trabajadores del sector público en Venezuela”, aseveró Guaidó.

Por tal razón, pidió a todos los venezolanos que conozcan del Acuerdo de Salvación Nacional a llevarlo a cada rincón del país para que todos los habitantes estén en sintonía con su nueva propuesta.

Guaidó dijo que “está en discusión y en debate” la participación que la oposición que lidera en las elecciones de alcaldes y gobernadores.

Juan Guaidó, también reveló este miércoles 16 de junio que la oposición que lidera “discutiendo y debatiendo” su participación en las elecciones de alcaldes y gobernadores, aunque aclaró que no reconocen el actual Consejo Nacional Electoral.

«Si decidiéramos ir, cosa que está en discusión y en debate, hoy continúan secuestrados los partidos políticos e inhabilitados muchos liderazgos. Esto no ha sido un tema lineal. Maduro sigue estando ahí porque es un dictador, no por falta de unidad. Unidad hemos tenido casi perfecta en los últimos 10 años», manifestó el líder opositor durante un Espacio, una herramienta de Twitter para conversaciones grupales.

Guaidó aseguró que la oposición debe dimensionar la convocatoria al proceso electoral fijado para el 21 de noviembre como una ayuda para que los venezolanos solucionen el conflicto, no a normalizar la crisis ni a relativizar la situación que atraviesa el país.

«Nosotros no reconocemos ni vamos a reconocer ese CNE. Punto. Porque está impuesto por la dictadura. Está tutelado y depende de acuerdos posteriores. Nosotros (la oposición) logramos un acuerdo de salvación nacional que incorpora un cronograma de elecciones y las condiciones de legalización de los partidos», finalizó Guaidó.