Entrevista a Claudio Fermín: «Hay sectores de oposición que buscan el cambio político»

Durante una entrevista realizada al excandiodato Claudio Fermín onsidera que Venezuela está en el centro de una gran conspiración internacional

A Claudio Fermín, exalcalde de Caracas y ahora líder del partido Soluciones para Venezuela, lo han acusado de chavista y de colaboracionista. Él se defiende alegando que las posiciones que más favorecen al Ejecutivo son las que abogan por la no participación de los electores.

Pero en opinión de quien fue candidato presidencial en 1998 y 2000, hay sectores de oposición que buscan el cambio político permitiendo que la población sufra. En este sentido, enfatiza que es un hombre de oposición, que cree en un cambio en las políticas, pero un cambio que sea para bien y uno para el reencuentro y no la venganza.

Entrevista a Claudio Fermín

Fermín justificó que la elección de diputados nacionales (los que entrarán con el cociente electoral y no por decisión de los electores) garantizará la proporcionalidad del proceso.

‒Usted ha reivindicado que al aumentar el número de diputados a elegir se atiende el principio constitucional de la representación proporcional. Pero además de elegirse diputados nacionales por cociente, se incrementó el número de diputados nominales en varios circuitos. ¿Esto no mantiene la desproporción?

‒Había una interpretación errónea de la Constitución, que dice que los diputados serán escogidos con base al 1.1 % de la población, pero que también afirma que debe haber una representación proporcional, y la base del porcentaje se aplicaba para todo, para elegir diputados nominales como para los de lista, cuando debía hacerse solo para los nominales. Recordemos que en 1998 se eligió un Congreso y la Cámara de Diputados contaba con 207 diputados y había 68 senadores. No es posible que ahora se estuvieran eligiendo a 167 diputados. La nueva manera de elección, con 48 diputados que se elegirán por cociente nacional de votos, garantiza que los partidos pequeños tendrán representación que será proporcional a la presencia que tengan a escala nacional.

‒Pero se aumentó el número de diputados a elegir nominalmente y no se ha indicado cómo se determinará la adjudicación de los diputados cuando se eligen dos o más ¿No continúa esto la desproporción?

‒En materia nominal no queda nada pendiente, cuando el circuito es plurinominal es igual. En un circuito que elija tres o cuatro diputados, el elector va a votar por tres o cuatro nombres; no es votación por lista. En uno que elijan dos, uno puede ser postulado por el partido A y el otro por un partido B. El elector dirá, ‘aquí son tres diputados, voy a votar por esta candidata ecológica, está Soluciones y está de AD’. Ahora, si es militante de un partido, votará por los tres de la misma organización.

La lista nacional no es más que una modalidad de la representación. El voto lista y el nominal están perfectamente representados.

El fetiche de la unidad

Claudio Fermín ahondó en el tema de que las fuerzas de la “mesita” vayan por separado a las elecciones. “No somos un bloque político como no lo es el Polo Patriótico, no tenemos una dirección única común, como el G4, ni una dirección política como ellos, hoy vergonzosamente domiciliada en Washington. Los partidos de la mesa de diálogo tenemos coincidencias, diálogo, acuerdos, votos, pero no hemos llegado a una dirección política común, y porque creemos en el pluralismo, además. La confrontación extrema debe ser suplantada con pluralismo. La polarización es un mecanismo de segregación”, expuso al respecto.