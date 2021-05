Con un Tiktok: Guillermo Lasso rechazó los pactos políticos tras ruptura con el PSC (+video)

Lasso escribió además: Los ecuatorianos me dieron su confianza y no los defraudaré, me quedo contigo

Las declaraciones del líder socialcristiano y exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, sobre la ruptura de la alianza entre el Partido Social Cristiano (PSC) y el movimiento CREO, de Guillermo Lasso, debido al pacto que se planteaba con UNES para captar la presidencia de la Asamblea Nacional, ya generan reacciones.

Nebot criticó la postura de Lasso al no respetar el acuerdo legislativo firmado e indicó que un presidente no puede hacer eso; y aseguró que jamás se sentará con él.

Una de las reacciones fue la del presidente electo, Guillermo Lasso, quien la mañana de este martes subió un video en su cuenta de TikTok en la que grafica con un baile y una canción que prefiere el bienestar del Ecuador a los pactos políticos.

Lasso escribió además: “Los ecuatorianos me dieron su confianza y no los defraudaré, me quedo contigo”.

Los asambleístas de CREO se abstuvieron en la votación de la moción socialcristiana, el viernes pasado, para elegir al legislador del PSC Henry Kronfle para presidir el Legislativo. Y el sábado, CREO votó a favor de Guadalupe Llori, de Pachakutik, quien estará al frente de la Asamblea por dos años.

En una entrevista con el medio digital La Posta, Nebot habría indicado que el acuerdo entre PSC, CREO y UNES contemplaba como precandidato a la vicepresidencia de la Asamblea al legislador Fernando Villavicencio. Además indicó: “En vez de Andrés, no mientras otra vez, ahora es CREO, ya no te creo…”.

Esto también causó una reacción del legislador, quien lo negó en sus redes.

“El ciudadano Jaime Nebot está drenando pus por la herida de la derrota. A la hora en que se reunía vía telemática con el prófugo Rafael Correa para intentar tomarse la Asamblea Nacional yo disfrutaba la parte 3 de la película El Padrino”, sostuvo Villavicencio.