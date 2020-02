Abogado de Requesens exigió mismo trato que se le dio a la audiencia de Merlano

El abogado de Requesens, Joel García, invitó a la agencia de noticias VTV a que asista al juicio oral y no público contra el diputado acusado del supuesto magnicidio frustado contra el Presidente



Caracas- Este jueves la defensa del parlamentario Juan Requesens detenido por estar presuntamente implicado en el ataque con drones al presidente Nicolás Maduro en 2017.

El abogado del diputado, Joel García, exigió que la audiencia de juicio oral y no público del diputado a la Asamblea Nacional (AN), por el estado Táchira; debe tener el mismo tratamiento que tuvo la presentación de la ex congresista colombiana, Aída Merlano.

García señaló la publicidad del procedimiento que se sigue contra Requesens y otro grupo de personas señaladas por el mismo hecho. Además recordó que la jueza Henith Carolina López, no permitió el ingreso de los familiares de Requesens a la sala.

Asimismo, realizó el comentario en relación a un video que publicó Venezolana de Televisión (VTV), en Twitter en el que Merlano pide a las autoridades venezolanas protección ante supuestas amenazas contra su vida por parte del gobierno de Iván Duque.

#EnVideo 📹 | Exsenadora colombiana Aída Merlano: Pido que se me brinde protección a mi integridad porque me siento tranquila. Desde que fui capturada aquí siento paz (…) también pido por la integridad de mi familia en Colombia pic.twitter.com/2tKctncd1F — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) February 7, 2020

Por otra parte, se conoció que el gobierno de Nicolás Maduro permitió el ingreso de la prensa nacional e internacional a la audiencia de presentación, sin embargo, no les permitieron el ingreso de cámaras fotográficas ni de video, según reseñó El Nacional.

En este sentido, García invitó a VTV y otros medios de comunicación a que asistan a la audiencia del juicio oral y no público en la causa seguida contra Juan Requesens.

“De conformidad al derecho a la igualdad establecido en la Constitución, así como en el principio de publicidad, contemplado en el artículo 316 del Código Orgánico Procesal Penal, invitamos a todos los medios de comunicación a la próxima audiencia a realizarse el 12 de febrero las 2:00 pm”, agregó.

