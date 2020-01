Requesens rechazó declararse culpable por el atentado a Maduro

García informó que a partir de la próxima de Requesens audiencia se abre el lapso a recepción de pruebas. Se espera que presenten las pruebas que se promovieron oportunamente durante la fase de investigación y admitidas en la fase preliminar

Caracas- El diputado Juan Requesens rechazó durante la breve audiencia de ayer martes declararse culpable de los delitos que se le imputan.

El proceso, que fue postergado en varias oportunidades el año pasado, se reanudará el próximo 22 de enero, informó la defensa del parlamentario. El resto de señalados del caso también se negó a admitir culpabilidad.

Joel García, abogado de Requesens, explicó que en la sesión se les preguntó a los 17 imputados si ellos se acogían al procedimiento especial por admisión de los hechos, mediante el cual el procesado se declara culpable, y todos lo rechazaron.

“Todos los 17 imputados al unísono declararon que no, que ninguno de ellos se iban a acoger al procedimiento de admisión de los hechos. En el caso particular del diputado Juan Carlos Requesens no puede admitir unos hechos que no ha cometido. No puede admitir unos delitos que no ha cometido”, sostuvo García.

Aunque la semana pasada fue la primera vez que el diputado tuvo derecho de palabra durante una sesión. “El diputado Requesens se refirió a esta pantomima, a este disfraz de juicio que se está haciendo”, dijo entonces el abogado.

García relató que este martes ocho de las personas imputadas en la causa se abstuvieron de declarar ante el juzgado. Se acogieron a un derecho de la Constitución que fija que ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma.

En esta aportunidad, tampoco se permitió el acceso a los representantes del cuerpo diplomático que acudieron a la sesión que se prolongó por unas dos horas, según indicó su hermana Rafaela Requesens.

A su juicio de García, se trata de un juicio injusto en el caso del diputado Requesens y que se caracteriza por el sesgo que tiene el tribunal. El abogado denunció nuevamente la parcialidad de la jueza Enid López, responsable del tribunal que lleva el caso, pues consideró que la magistrada hace actos que desdicen mucho la función de un juez.

García informó que a partir de la próxima audiencia se abre el lapso a recepción de pruebas. Se espera que presenten las pruebas que se promovieron oportunamente durante la fase de investigación y admitidas en la fase preliminar.

Requesens fue detenido el 7 de agosto de 2018 por funcionarios del Sebin, mientras Maduro lo acusaba en una cadena del atentado en su contra.

A finales de 2019 se realizaron breves audiencias del juicio en el que Requesens está acusado junto a otros 16 detenidos por la supuesta participación en el magnicidio fallido.

Foto: Agencia