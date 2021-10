Polonia quiere construir un muro en frontera con Bielorrusia

El gobierno polaco aprobó el martes el proyecto para construir un muro en frontera con Bielorrusia que debería ser votado por los diputados este jueves

El gobierno de Polonia planea construir un muro para impedir que los migrantes crucen su frontera con Bielorrusia, según un proyecto de ley debatido en el Parlamento el miércoles (13.10.2021).

El costo de su construcción se estima en 353 millones de euros (408 millones de dólares) y también incluirá la puesta en marcha de sensores de movimiento. El texto estipula que nadie podrá acercarse a menos de 200 metros del muro.

El gobierno polaco, de tendencia nacionalista, aprobó el martes el proyecto que debería ser votado por los diputados este jueves. «El número de intentos de atravesar la frontera va en aumento», declaró el gobierno para justificar el proyecto.

Desde agosto, miles de migrantes, la mayoría oriundos de Oriente Medio y de África, han intentado cruzar la frontera polaca desde Bielorrusia.

