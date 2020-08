Hamilton triunfa en España y Dovizioso gana la “carrera de los milagros”

Lewis Hamilton acumula su cuarto triunfo en las seis carreras disputadas hasta ahora; Andrea Dovizioso ganó después de anunciar su separación de Ducati

F1, Montmeló

Con la victoria del pasado domingo 16 de agosto en el Gran Premio de España, Lewis Hamilton acumula su cuarto triunfo en las seis carreras disputadas hasta ahora, el número 88 de las 256 contiendas en las que ha participado desde que inició su carrera en el 2007, sólo necesita tres victorias más para alcanzar a Michael Schumacher, quien logró 91 en 306 carreras disputadas, así como ganar el campeonato de este año para igualar en número de mundiales al alemán. Todo parece indicar que los récords de Schumacher caerán este año y que habrá un nuevo campeón de campeones.

Hamilton arrancó bien pero Bottas fue superado por Verstappen y Stroll, otro de sus errores este año (está cometiendo muchos) sería mejor tener a Vettel en su lugar, quien realizó un milagro llevando el mediocre Ferrari de este año a la séptima posición final, mientras que Leclerc tuvo que retirarse por un problema eléctrico que apagó su motor y lo hizo hacer un trompo, los Racing Point están haciendo maravillas (son una copia del Mercedes del año pasado) así como sus pilotos; Albon no está al nivel de Verstappen ni Red Bull al nivel de Mercedes, equipo que ya “mató” el campeonato 2020, los demás llegaron a una vuelta.

Parrilla de salida, sábado 15 de agosto 2020

1 – Lewis Hamilton (Mercedes) en 1’15″584; 2 – Valtteri Bottas (Mercedes) en 1’15″643; 3 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) en 1’16″292; 4 – Sergio Pérez (Racing Point-Mercedes) 5 – Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) 6 – Alexander Albon (Red Bull-Honda) 7 – Carlos Sainz (McLaren-Renault) 8 – Lando Norris (McLaren-Renault) 9 – Charles Leclerc (Ferrari) 10 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) 11 – Sebastian Vettel (Ferrari)

Carrera, domingo 16 de agosto 2020

1 – Lewis Hamilton (Mercedes) 66 vueltas en 1.31’45″279; 2 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) a 24″177; 3 – Valtteri Bottas (Mercedes) a 44″752; 4 – Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) a una vuelta; 5 – Sergio Perez (Racing Point-Mercedes); 6 – Carlos Sainz (McLaren-Renault); 7 – Sebastian Vettel (Ferrari)

Retirados: Charles Leclerc

Campeonato de Pilotos: 1 Hamilton 132; 2 Verstappen 95; 3 Bottas 89; 4 Leclerc 45; 5 Stroll y Albon 40

Campeonato de Constructores: 1 Mercedes 221; 2 Red Bull-Honda 135; 3 Racing Point-Mercedes 63; 4 McLaren-Renault 62; 5 Ferrari 61

MotoGP, Austria

El pasado GP de Austria de MotoGP será recordado porque ganó Andrea Dovizioso después de anunciar su separación de Ducati, así como por el accidente de Franco Morbidelli y Johann Zarco, en el cual Morbidelli chocó por detrás a Zarco al frenar este en plena recta para evitar ser superado, volando ambos con sus motos a casi 300 kph, siendo esquivados milagrosamente por los demás pilotos mientras que sus máquinas volaban por los aires, desintegrándose al impactar con todo a su paso y pasando a centímetros de Valentino Rossi y de Maverick Viñales, también ellos vivos de milagro.

Tanto Rossi como Morbidelli acusaron a Zarco de hacer estas cosas frecuentemente, a lo que se unieron los hermanos Espargaró, pidiendo una sanción ejemplar para el francés, a quien Morbidelli definió “medio asesino”, mientras que Rossi aseguró que Zarco actuó intencionalmente; asimismo Giacomo Agostini minimizó las culpas de Zarco y Luca Cadalora pidió una suspensión para que el asunto no pase por debajo de la mesa y no dé un mensaje equivocado al mundo de las dos ruedas. Lo cierto es que nadie pasó a mejor vida porque La Providencia quiso ser benévola esta vez, regalándonos no uno sino cuatro milagros.

Resultados carrera 16-08-2020: 1 Andrea Dovizioso (Ducati); 2 Joan Mir (Suzuki); 3 Jack Miller (Ducati)

Campeonato: 1 Fabio Quartararo (Yamaha) 67 puntos; 2 Andrea Dovizioso (Ducati) 56; 3 Maverick Viñales (Yamaha) 48

WEC, Spa

Toyota logra un doblete en LMP1 en las 6 Horas de Spa 2020 a pesar de los hándicap impuestos por los organizadores, mientras que en LMP2 ganó United Autosports con Albuquerque, Hanson y Di Resta, en GTE-Pro vencieron Christensen y Estre con un Porsche 911 RSR y en GTE-Am victoria para el Ferrari di Perrodo, Collard y Nielsen.

Carrera, sábado 15 agosto 2020: 1 – Conway/Kobayashi/Lopez (Toyota TS050) 2 – Buemi/Nakajima/Hartley (Toyota TS050) 3 – Senna/Menezes/Nato (Rebellion R13)

Nascar, Daytona Road

Chase Elliott, hijo del gran Bill Elliott, ha logrado hacerse contundente en los trazados callejeros de la Nascar, donde prevalece sobre sus rivales gracias a su Camaro y la sapiencia del equipo Hendrick, dominando hasta la bandera a cuadros los ataques de Hamlin y Truex, quienes no pudieron doblegarlo ni atacarlo a suficiencia.

Carrera domingo 16 agosto 2020: 1 – Chase Elliott (Camaro) 2 – Denny Hamlin (Camry) 3 – Martin Truex Jr. (Camry)

Indycar, Indianápolis

Todo listo para las 500 Millas de Indianápolis 2020 con la parrilla de salida ya definida el pasado 16 de agosto; la pole position la consiguió Marco Andretti, nieto de Mario, quien después de haber perdido a metros de la bandera a cuadros en el 2006 y haber pasado años yendo en declive, en el 2020 parece haber recuperado su ímpetu de los mejores tiempos, regalándose y regalándole al equipo de su padre Michael este estupendo resultado.

Los motores Honda dominaron y a Chevrolet le queda esperar que estos fallen; asimismo Fernando Alonso arrancará en el puesto 26 después de haber tenido un accidente en las prácticas, en el cual golpeó la pared para después entrar en los pits sin control y detenerse a poca distancia de los primeros autos estacionados en la calle de pits. Afortunadamente nadie salió lastimado.

Parrilla de salida: 1 – Marco Andretti (Dallara-Honda) Team Andretti (371.867 kmh); 2 – Scott Dixon (Dallara-Honda) 3 – Takuma Sato (Dallara-Honda) 4 – Rinus VeeKay (Dallara-Chevy) 5 – Ryan Hunter-Reay (Dallara-Honda) 6 – James Hinchcliffe (Dallara-Honda) 7 – Alex Palou (Dallara-Honda) 8 – Graham Rahal (Dallara-Honda) 9 – Alexander Rossi (Dallara-Honda) 10 – Colton Herta (Dallara-Honda) 26 – Fernando Alonso (Dallara-Chevy)

